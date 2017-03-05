Şenol Güneş farkındı mı bilemiyorum, Ricardo Quaresma takım içinde takım kurmuş kendisine! Grup içinde, çıkarları doğrultusunda birbirleriyle iletişim halinde olanların oluşturduğu sistem ‘klikleşme’ olarak tanımlanıyor ya, tam da ondan işte…

Takımın diğer elemanları uygun oldukları ilk anda topu Portekizli futbolcuyla buluşturuyorlar. Beşiktaşlı oyuncular, Quaresma’nın yeteneğine ve deneyimine duydukları güvene istinaden bunu yapıyor olabilirler ancak tüm serbest vuruşlarda topun arkasındaki ismin Quaresma olması, ister istemez işkillendiriyor! Ricardo Quaresma, varsayımı-mı oyundan çıkarıldığı anda yaptığı edepsizlikle tamlıyor. Bir değil, iki değil, üç değil… Futbolcu başarılı, çok başarılı da olabilir ancak bireysel yetenek edepsizliği gerektirmez; kaldı ki futbol takım oyunudur. Geçen hafta, ‘Ryan Babel’in performansı düşüyor’ şeklinde görüş belirtip ‘halt’ etmişim! Rizespor maçını izlerken çok daha net görüldü ki topların hepsi Quaresma’ya gidiyor Babel ise bekliyor. Takım arkadaşları sol kanadı kullanmayınca da Ryan Babel içeri doğru kayıyor ancak orada da topla buluşturan olmuyor; hasbelkader rakip defanstan dönen topları önünde buluyor. Ezcümle; her maçın kaderini değiştirme beceresine sahip Ricardo Quaresma işi birazcık ileri götürmüş! Top hep ona gelecek, serbest atışları sadece o kullanacak, oyundan alındığında ise her türlü saygısızlığı yapacak. Hoppppp! Problem Şenol Güneş’in, eğitmen olduğuna göre sorunu da kendisi çözecek…

Ancak Şenol Güneş bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da Atınç Nukan seçimi ile ilgili soruya yanıt vermeli. Atınç Nukan geride kalan hafta iki önemli hata yaptı. Rize maçında da hatalarını yineledi ancak şansı bir kez daha yaver gitti. Sarı kartlı genç oyuncu kafa topuna yükselirken rakibine öylesine sert girdi ki, ikinci sarı ile oyun dışında kalsa kimse hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya itiraz edemezdi. Leonard Kweuke’nin karşılaşmanın sonlarında yarattığı pozisyonda top Atınc Nukan’ın kolunun altında yer alıverdi. Hakem penaltı noktasını gösterse ne olacak? Şenol Güneş’in ecnebi futbolculara sevecen bakmaması şehir efsanesi değil. Bu konuda fazlaca eleştiri mevcut! Matej Mitrovic de nasibini alanlar arasında mı yer alacak? Mitrovic oynatılmayacaksa neden milyon dolarlar ödenerek transfer edildi? Atınc Nukan’ın Beşiktaş için her maç potansiyel tehlike olduğunu Şenol Güneş göremiyor mu?

Beşiktaş, Rizespor engelini Gökhan Gönül’ün attığı golle aştı aşmasına da, sergilenen futbol hangi Beşiktaşlıya doyurucu geldi? Takımın istikrarlıları Atiba Hutchinson ile kaleci Fabricio Agosto Ramirez, dün geceye Marcelo Guedes’i de eklememiz gerekli haliyle. Oğuzhan Özyakup eski halini mumla aratırken şimdilerde büyükçe el feneri gerekiyor. Anderson Talisca zaman zaman istemini yitiriyor akabinde de takım bocalıyor. Cenk Tosun geride kalan haftalarda attıkları ile çelişiyor. Diğerleri de düşüşten kurtulamıyor ama Beşiktaş kazanmaya devam ediyor.

Bir de Rizespor gerçeği var elbette. İstanbul’dan puansız ayrılamamalarının nedenini Leonard Kweuke’nin son vuruşlardaki beceri noksanlığına bağlamak haksızlık olur zira takım olarak beceri noksanlığı yaşadılar, ki buna teknik heyet ve de futbolu çok iyi bilen! teknik direktörleri de dahil.

Sonuç Beşiktaş yoluna devam ediyor ama futbolundan taviz vererek…