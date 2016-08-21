Olcay ve Tolgay sadece Alanya’ya yeter…

Farklı Alanyaspor yengisinin aklıselim Beşiktaşlıları önümüzdeki zorlu haftalar öncesi umutlandırdığı inancında değilim, fanatiklerin durumu ise asla değişkenlik ihtiva etmez; yeter ki yenelim!..

Oğuzhan Özyakup’un karşılaşmanın başında bireysel becerisi ile kaydettiği gol elbette ki alkışı fazlası ile hak ediyor, ne var ki futbolunun Jose Sosa ile özdeşleşmesi için performansını doksan dakikaya yayması, daha önemlisi ‘dağıtıcılık’ görevini aksatmayıp kusursuza yakın yerine getirmesi gerekiyor. Beşiktaşlı futbolcuları ve sergiledikleri futbolu irdelemeden önce ivedilikle altını çizmemiz gereken husus, rakip Alanyaspor olmalı. Ligin yeni ekibi zaman zaman öylesine çaresiz kaldı ki Beşiktaş karısında, çoğu zaman da rakipleri Beşiktaş yerine ‘acemilikleri’ ile ‘heyecanları’ olup çıkıverdi. Bizim de ‘Ecnebi futbolcumuz olsun’ mantığı ile transfer edilen ‘yabancılar’ yerine kadrolarında gençler yer alsa sanki biraz daha iyi işler yaparlar gibi geliyor! Hal böyle olunca da Beşiktaş’ın attığı goller ve siyah-beyazlı formayı giyen oyuncuların sergilediği performans gelecek için kriter alınamadı. Ancak dün gece fazlaca net gözlenen, Olcay Şahan ile Tolgay Arslan’ın becerilerinin sadece Alanyaspor için yeterli olacağı, Beşiktaş’ın çok acil transfere gereksinimi olduğu yönünde. Sadece bu iki oyuncu mu yetersiz; elbette ki "hayır." Beşiktaş’ın gerçek sorunu oturmamış "defans bloğunda." Savunma hattı öylesine basit hatalar yaptı ki, bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında en güçsüz rakip karşısında yinelerler ise Beşiktaş ne yazık ki ‘averaj’ takımı olup çıkar. Adriaon Correia’nın adalesinden sakatlanıp yerini Necip Uysal’a bırakması bu futbolcunun deneyimini görmemizi engellemedi, ancak Gökhan Gönül’ü de İnönü’de ilk kez izlemeyi arzu ederdik; seçim Şenol Güneş’in doğal olarak. Beşiktaş’ta aksamayan, daha doğrusu görevini yerine getiren ender oyunculardan birisi tartışmasız Ricordo Queresma oldu. Ancak o da sert savunmayı aşmakta kimi zaman çaresiz kaldı.

"Görünen köy kılavuz" istemez enleminde Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde ‘bu kadro’ ile başarılı olması olası değil, kaldı ki eldeki mevcutlar ligin ilerleyen haftaları için dahi yetersiz kalır. Zaten Şenol Güneş’in de üzerine basarak dile getirdiği gerçek bu; her ne kadar yöneticiler alınmış olsalar da.

Bu noktada da mantık duruveriyor! 1 milyar 479 milyon lira resmi borca sahip (gayri resmisi hakkındaki iddia; 2 milyar liranın üzerinde) Beşiktaş’ın durumu ne olacak? Alanyaspor yengisi ile coşmak iyi, hoş, güzel de siyah-beyazlı kulüp borç batağından nasıl kurtulacak? Bir UEFA kriteri tutturmuş gidiyor yönetici taifesi; "Futbolcu satmadan futbolcu alamayız." Bu durumda Oğuzhan Özyakup’un satılması da kaçınılmaz gözüküyor!

Başkan Fikret Orman, inşaattan anlıyor stadı yeniden yaptı buna tanık olduk. Futbolcunun da iyisinden anlıyor olacak ki, kendi başına gurbet ellere gidip futbolcu arıyor. Zaten futbolcu dediğin nedir ki; karpuz gibi elinle altına vur, tok ses veriyorsa iyidir al... Yok ‘kelek’ çıkarsa at çöpe gitsin, para Beşiktaş’ın nasıl olsa eklenir borç hanesine!