Olcay Şahan’ı kim ister?

Sevgili Şenol Güneş, Olcay Şahan ısrarın nedeni ile Beşiktaş kaç maçın tek devresinde rakibine ‘teslim’ olup çaresiz kalıverdi, hiç saydın mı? Sen sayamadıysan yardımcıların bu görevi üstlenmedi mi? Seni ve yardımcılarını hiç uğraştırmayacak daha kestirme ve daha kolay bir yol var aslında!

Dilersen sen, dilersen de yardımcıların sorsunlar süper ligde takım çalıştıran meslektaşlarınıza, hangisi Olcay Şahan’ı takımında görmek ister…

Beşiktaş yönetiminin yetisi sınırlı, beceri yoksunu Olcay Şahan’a ederinin çok ama çok üzerinde ücret ödemesi, bunun yanında uzun sözleşme imzalaması kendi seçimi ve yaptırımıdır. Sonuç olarak Olcay Şahan’a ödenen, ödenecek ‘euro’ bazındaki tutar kulübün borç hanesine eklenmektedir, kimsenin cebinden çıkmamaktadır.

Milyonlar, yönetimdeki bireylerin ceplerinden çıksa Olcay Şahan’a bu rakamları öderler miydi? Elbette bu sorunun yanıtını Beşiktaş yönetimi vermeli ancak teknik patron olarak senin durumun farklılık içermektedir. Neden, niye, niçin ‘beceri’ noksanlığa defalarca tanıklık edilen Olcay Şahan? Lütfen artık bu konuya açıklık getir, emin ol Beşiktaş yandaşı benden çok daha fazla merak ediyor yanıtı!

Ayrıca Kerim Frei Koyunlu ve diğerleri yedek kulübesinde ‘süs’ müdürler? Onlar ‘süs’ olarak otomobillerin dikiz aynalarına mı asılmalı! Necip Uysal sakatlanıp yerini Luiz Rhodolfo’ya bırakması sadece Fabricio Agosto Ramirez’in gol yemesine neden oldu. ‘Fabri hatalı gol yedi’ diyenler ya İspanyol kalecinin ilk yarıdaki ‘çaresiz’ takım arkadaşlarını yönlendirmek için ileri çıktığını görmediler ya da uzun aradan sonra sahaya çıkan Rhodolfo’nun gereksiz yere rakiple başarılı kalecinin arasına girmesini…



Atiba Hutchinson’ın yokluğunun bu kadar sırıtması ise hiç şaşırtıcı olmadı. Kanadalı oyuncu Beşiktaş için öylesine önemli eleman ki ‘o’ olmadığında orta saha debeleniyor, kanatlar zorlanıyor ve tüm takım Atiba’yı arıyor. İki ayrı yarı gece ile gündüz gibiydi Ankara’da. İlk bölümde ev sahibi ekibin Beşiktaş’ı kendi yarı alanına hapsedip yaptığı atakları ikinci yarı ise bunun tam tezatını izledik.

Neden ise belirgindi. Vincent Aboubakar oyuna Olcay Şahan yerine dahil olunca Ricardo Quaresma sol kanada geçti ve kanatlar işlerlik kazandı. Zaten Beşiktaş’ın Anderson Talisca ile bulduğu eşitlik golü de böyle geliverdi. Ve niceleri de kaçıverdi. Burada da Cenk Tosun bir kez dana eleştiri oklarının hedefi oldu, ki olması gereken de buydu zaten. Sevgili Cenk, ‘büyük’ takımlarda oynamak güzeldir, hoştur, keyiflidir de yabana atılmaması gereken bir dezavantajı vardır. Bir bakmışsın attığın gol sonrası omuzlardasın bir bakmışsın sıradan Anadolu ekiplerinden birindesin!



Beşiktaş puan yitirmeyecek, yenilmeyecek şeklinde bir kural mevzu bahis değil lig maratonunda. Yenilgiler de olacak puan kayıpları da tabii ki ancak bu kez ‘kaza geliyorum’ dedi. Daha ilginci kazanın nedeninin Şenol Güneş olmasıydı. Sevgili Şenol Güneş antrenmanları yaptıran sensin, doğal olarak tüm oyuncularının performansını senden iyi kimse bilemez ancak diğerleri de Olcay Şahan’a verdiğin şansın 10’da birini hak eden efendi ve çalışkan çocuklar, lütfen aklının bir köşesinde bulunsun…

