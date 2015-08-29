Oğuzhan ve çorap söküğü…

John Chibuike böylesine beceri yoksunu olmasa takım arkadaşları Daniel Larsson, Aboubacar Camara ve Muhammet Demir de ona ayak uydurmasa, gece Beşiktaş için ‘pembe tablo’ ile noktalanmayacaktı elbette ki...

Sıcak Antep gecesinde ne Beşiktaş ne de Gaziantepspor futbol oynadı, sahadakiler; bozuk zemin üzerinde sadece oynuyormuş gibi yapıverdiler! Ev sahibi Antep’in sorunu belirgin. Kadrosunda barındırdığı ‘yabancı’ futbolcuların yetenekleri sınırlı. Daha anlaşılır dille; sezon boyunca ‘hücum futbolu’ oynayamayacaklar, savunma ve orta alanı kalabalık tutup, kontra ataklarla gol arayacaklar. Ne var ki, Mutlu Topçu’nun bunun için dahi kaliteli kadroya gereksinimi var. Her iki takım futbol oynamadı da son on beş dakikalık zaman dilimine dört gol nasıl sığıverdi? Burası fazlaca ilginç ve ‘yaşamdan renkleri çıkarırsan geriye ne kalır?’ enleminde! Beşiktaş’tan da Oğuzhan Özyakup’u çıkarırsan geriye pek fazla şey kalmıyor ne yazık ki. Genç oyuncu futbol zekasını teknik becerisi ile harmanlayınca rakipler için ortalık toz duman oluyor, nitekim Antep’de de böyle oluverdi. Oğuzhan Özyakup serbest atışı ‘mükemmel’ vuruşu ile ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş aradığı golü buldu. Sonrası ise ‘çorap söküğü’ bağlamındaydı! Bir penaltı; Cenk Tosun, Olcay Şahan ve Kerim Frie Koyunlu skoru zenginleştiriverdiler. Beşiktaş neden durdu durdu da Oğuzhan Özyakup’un kaydettiği golün ardından coştu? Nedeni açık ve net: futbolcular salt özgüven sorunu yaşamıyorlar, üzerlerine ciddi bir baskı var. ‘Ya yitirirsek’ kaygısı onları öylesine etkisi altına alıvermiş ki, ‘normal’ futbollarını bile sergilemeyi beceremiyorlar. Bu sorunu tribündeki yandaş grubu çözmeyecek doğal olarak, reçetesine teknik direktör Şenol Güneş sahip! Ancak saha kenarındaki ‘tez canlı’ hali ile oyuncularına destek olamayacağı gibi şu sıralar ‘köstek’ oluvermekte, deneyimli teknik adam. Beşiktaş geceyi dört farklı yengiyle tamamladı tamamlamasına da ‘aklıselim’ Beşiktaşlılar asla skorun zenginliğine kanmamalılar!

Siyah-beyazlı ekipte ciddi sorunlar sadece ‘yönetim’ katında yaşanmıyor. Futbol takımı yapılan onca transfere karşın beklenenden fazlaca uzakta. Serdar Kurtuluş’a alternatif olarak transfer edilen Andreas Beck çok mu iyi oyuncu? Serdar’ın tek suçu saçlarının rengi mi? Rhodolfo, üstün yeteneklere sahip de bizler mi göremiyoruz? Mario Gomez hep böyle suskun mu kalacak? Sorular uzar gider… Sahadan farkla galibiyet ile ayrılan takım eleştirilir mi? Gelecek haftalarda alınacak olası ‘üzücü’ sonuçlar öncesi eleştirilir ve de uyarılır. Ama genelde dinleyen olmaz!