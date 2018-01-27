T24 LogoT24 Logo

Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

27 Ocak 2018

Oğuzhan Özyakup'un ‘gizli sözleşmesi!'

Bu tip maçları kazanmak önemlidir, yandaş oyuna değil skora bakar, ki futbolun gerçeğinde de haklılıkları tartışılmaz

Tatlıyı yemekten önce mi yersiniz sonra mı? Sizi bilmem ama ben tatlının keyfini yemeğin ardından çıkarmayı sevenlerdenim. Lakin, tatlı tercihini yemekten önce kullananlara da saygı duyarım!..

Ancak “Oğuzhan Özyakup oyundan alınınca ‘surat asıyor’ sahada kalsın” diyorsanız, siz tatlıyı dilediğiniz saatte yiyebilirsiniz zira damak zevkiniz tartışmaya açıktır! Şenol Güneş bunu uzun süredir yapıyor ama ‘fanatiklerin’ gözüne nedense şimdilerde batıyor. Şenol Güneş için oyuncu tercihinde ‘kriter’ nedir? Formayı iyi oynayan mı, yoksa çok ‘surat asan’ mı giyer? Oğuzhan Özyakup’un çok ama çok uzun süredir sahada ‘ayak sürmek’ deyimi ile örtüşen halini görmek, anlamak ve de çözmek için futbolun içinde kavrulmaya gerek var mı? Yoksa Şenol Güneş ile Oğuzhan Özyakup’un arasında ‘gizli’ bir sözleşme mi mevcut? Şenol Güneş’in ‘bu’ Oğuzhan Özyakup’u 80 kusur dakika sahada tutması salt Beşiktaş’a değil, futbola ve de kulübede oturan diğer emekçilere ihanettir. (Nokta)

Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği karşılaşma üzerine ahkamı, ilk ve ikinci yarı değil de ‘Anderson Talisca’dan önce ve sonra’ şeklinde kesmek gerekir. Ricardo Quaresma kanıksattırdığı gibi sağdan kesti, Andersan Talisca da kafasıyla iki gol kaydetti olan biten bundan ibaret, tabii ki Beşiktaş adına… Anderson Talisca sakatlanıp oyun dışında kaldığı dakikaya kadar Beşiktaş ‘hücum futbolunda’ sıkıntı yaşamıyordu. Burada da bir ‘nüans’ söz konusu! Brezilyalı futbolcu dışarıda kaldığında da sekteye uğramazdı Beşiktaş’ın çağın deyimi ile ‘ofansif’ oyunu elbette ama eleman seçiminde tercihler doğru olsaydı! Şenol Güneş’in bir diğer hatası da Alvaro Negredo’yu alıp sahaya Jeremain Lens’i sürmesi oldu. Şenol Güneş’i yere göğe sığdıramayanlar biraz homurdanmaya mı başladılar yoksa bu, benim hüsnü kuruntumdan mı ibaret?

Derseniz ki ‘neticeye bak’ veririm size yanıt; Televizyon başındakiler Beşiktaş’ın futbolundan keyif aldınız mı? Eyyy tribündekiler, gecenin ayazında koltuğunuzda hop oturup, hop kalkmadınız mı? Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu David Trezeguet son çeyrekte kimi ürküttü?

Beşiktaş son dönemde elin parmaklarını aşan sayıda futbolcu aldı, almaya da devam ediyor. Harcanan ve de harcanacak rakamlar nasıl olsa ‘borç’ hanesine işleniyor, bu nedenle de sorun teşkil etmiyor! Akıllara da yersiz, bir o kadar da gereksiz sorular takılıyor. Beşiktaş’ın bu kadar çok savunma oyuncusuna gereksinimi var mıydı? Orta alan için de ‘bir adet’ eleman transfer edilemez miydi? Yaşını başını almış ama henüz 35’ine ulaşmamış…Belki de niyet ettiler ama menajeri ile uzlaşamadılar, kim bilir!..

Gecenin özeti; bu tip maçları kazanmak önemlidir, yandaş oyuna değil skora bakar, ki futbolun gerçeğinde de haklılıkları tartışılmaz. Karşılaşma sonrası görevinden istifa eden Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş için ne demeli kararsız kaldım. Şayet David Trezeguet’nin topu direkten dönmeyip Kasımpaşa sahadan eşitlikle ayrılsaydı!.. Laf aramızda, Kemal Özdeş’i Rıza Çalımbay’ın ardından yaptığı konuşma sonrası hiç dikkate almadım, yeni takımında başarılar!

 

 

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

asena özkanbeşiktaşkasımpaşamaçoğuzhan özyakup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Yazarın Diğer Yazıları

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24