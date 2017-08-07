Mustafa Kemal o zamanlar ‘paşa’ değildi ki!

Beşiktaş yandaşının elindeki ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartını Süper Kupa Finali’nin oynandığı Samsun 19 Mayıs Stadı’na almayan yetkililerin savunması; “Bizi 48 saat önce haberdar etmeliydiniz” şeklinde. Prosedür bunu gerektiriyordur, haklılardır!

Şimdi kalkıp onlara;

Mustafa Kemal Paşa’nın bir ‘ulus’ yaratırken yaptıklarını tek, tek anlatacak halimiz yok. Kuşkusuz hepsi; Cumhuriyetin ilanını, halifeliğin kaldırılmasını, medeni kanunun kabulünü, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, laikliğin kabul edilişini, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini, şapka ve kıyafet kanununun kabulünü, eğitim ve öğretim inkılabını, harf devrimini, dil inkılabını biliyorlardır, bizim anımsatmamız yersiz ve de gereksiz olur.

Kaldı ki,

Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla başladı zaten bunu anaokuluna giden minikler de biliyor. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a ayak bastığında 38 yaşındaydı ve henüz ‘paşa’ unvanı benimsenmemişti, belki de yanılgı bu nedenle yaşandı! Emniyet yetkililerine de anlayış göstermeliyiz elbette, işleri hiç kolay değil…

De;

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı içeri alınmazken, üzerinde bıçak taşıyan fanatikler o stada nasıl girebiliyor? Yoksa onlar da stada bıçaklarıyla girmek için gerekli mercilere 48 saat önceden haber mi veriyorlar?

Bir de;

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartının içeri sızamayı başaramadığı, böylesine ciddi emniyet önlemlerinin alındığı maçta nasıl oluyor da hakemin bitiş düdüğü ile tribündeki binler sahanın içine dalıyor?

Maç mı?

Süper Kupa finalini sonrası yeni transferleri, Beşiktaş’ın milyarlarını hovardaca dağıtanları ve tabii Şenol Güneş’i eleştirmek edepsizlik olur. Önümüzde koskoca bir sezon, Avrupa kupası maçları var daha!..



Kupayı ayağının hakkıyla kazanan Konyaspor’u kutlamalı, Beşiktaş yandaşını da alkışlamalı. Şayet aklıselim davranmayıp onlar da sahaya dalsalardı… Düşüncesi bile ürkütücü!



NOT: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktığında 'paşa' unvanına haizdi elbette ancak Mustafa Kemal'in 'paşa unvanıyla bütünleşmesi, bunun benimsenmesi İzmir'in düşman işgalinden sonra gerçekleşti.