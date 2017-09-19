Metin-Ali-Feyyaz değil de biraz Ulvi-Kadir-Gökhan gibi!

Dusco Tosic’in yedek kulübesine geçeceği, yerini de Gary Medel’in alacağı öngörüsü ‘şahin’ olmayı gerektirmiyor zira ‘aklın yolu bir!’

Beşiktaş ileri uç elemanları sonuca giden golleri atsalar da henüz ‘Metin-Ali-Feyyaz’ klanını oluşturamadılar buna karşın Adriano-Pepe-Medel üçlüsü kısa sürede Ulvi Güveneroğlu – Kadir Akbulut – Gökhan Keskin ‘kıvamına’ ulaşıverdi, ki daha Gökhan Gönül’ün dönüşü var…

Tersten gidelim; Alvaro Negredo ile Jeremain Lens ‘alternatif’ elemanlar değil de takıma katkı sağlayan, üretken oyuncular olurlar ise Beşiktaş’ın art arda üçüncü kez lig mücadelesini zirvede tamamlaması da, Şampiyonlar Ligi’nde fazlaca yol kat etmesi de çok büyük olasılık. Konyaspor karşısında görüldü ki, Beşiktaş ligin en güven telkin eden futbolunu oynuyor ve yengiler bireysel beceriler ile değil takım oyunuyla geliyor.

Şimdi de düz yol alalım… Atılan iki golü ve Konyaspor yengisini basite indirgemek Beşiktaşlı futbolcuların emeklerine saygısızlık olur. Caner Erkin sadece Cenk Tosun’a gol attırsa ‘alkış’ deyip geçebiliriz, ne var ki attırdığından çok ötesindeydi sahada sergilediği performans. ‘Her yerde Caner vardı’ abartısız ve gerçekçi tanımlama olur. Tolgay Arslan da he keza…Yeri gelmemişken! ‘Büyük futbolcu sendromunu’ aşmayı başaramayan Oğuzhan Özyakup’un yokluğu, Beşiktaş’ın oyununa olumlu yönde etki ediverdi. Atiba Hutchinson ise dün gece yine ‘ders’ niteliğinde oynadı. Ryan Babel’in de farkı yoktu diğerlerinden Ricardo Quaresma ise attığı golle rahatladı ve yedek kulübesini de tribünleri de rahatlattı. Savunma ise kusursuza yakındı özellikle Pepe ile Gary Medel deneyimleriyle farklarını ortaya koydular, Adriano da sakatlanıp yerini Necip Uysal’a bırakana kadar onlara uyum sağladı ve övgüyü hak etti…

Şenol Güneş artık doğru elemanlara doğru alanlarda görev veriyor. Nitekim, uzun süredir Beşiktaş’ın kanatları sorunsuz çalışıyor ve gol yollarında kronik sıkıntı yaşanmıyor. Caner Erkin sol kanatta bulduğu her fırsatta orta yapıyor, o markajdaysa görevi Ryan Babel üstleniyor. Sağdan da Ricardo Quaresma ortalıyor, Babel kimi zaman da onun yardımına yetişiyor. Cenk Tosun’a gelen ortaya vurmak kalıyor, Anderson Talisca da dönenleri tamamlıyor…

Doğruya doğru; Beşiktaş’ın futbolu yanlısına da yansızına da keyif veriyor. Bu arada tribünleri ‘İzmir Marşı’ ile inleten Beşiktaş yandaşını göz ardı etmek ne mümkün…