Medel'i 16'ncı haftada anımsamak!

Elbette ki Şenol Güneş, Gary Medel’i ligin 16’ıncı haftasında anımsamadı sadece Şilili futbolcunun oynaması gerektiği mevkinin neresi olduğunu, 15 haftanın ardından kavradı gibi!Şenol Güneş’in Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup’u kulübede oturtup Atiba Hutchinson’ın yanında Gery Medel’i oynatması Atiba Hutchinson’un yükünü azalttı, Beşiktaş’ı rahatlattı ve siyah-beyazlılar farklı kazandı. ‘Bunun devamlılığı yarar sağlar mı?’ En az 3 ya da 4 maç daha gerekli, bir de değişken rakipler haliyle…

Beşiktaş ilk 30 dakikalık zaman dilimi içinde sol kanattan bir ya da iki kez atak yaptı. Bu süre zarfında Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül sağ kanadı öylesine aktif kullanarak ön plana çıktılar ki, doğal olarak Osmanlısporlu futbolcular da ‘potansiyel tehlike’ Ryan Babel ile onun kanattaki ekürisi Adriano’yu unuttular. Akabinde de Ryan Babel gollerini art arda sıraladı. Benim beklentim de Osmanlısporlu futbolcularla paralellik içeriyordu; sağdan Ricardo Quaresma, soldan Ryan Babel orta yapacak, aralarındaki Anderson Talisca da mümkün olduğu ölçüde Alvaro Negredo’yu topla buluşturacak, İspanyol futbolcu da gollerini atacak(tı)… Bu nedenle Osmanlıspor defans elemanları Alvaro Negredo’ya mümkün olan ölçüde ‘adım attırmadılar.’ Haksız da sayılmazlardı zira İspanyol futbolcunun yedek kulübesinden kurtulması için bulunmaz bir fırsattı bu doksan dakika.

Ancak öyle olmadı, ‘sağ gösterip sol vurmak’ ile özdeşleşti Beşiktaş’ın Osmanlıspor karşısındaki futbolu. Savunma elemanları Ricardo Quaresma ile Alvaro Negredo’dan özenle sakınırken, Beşiktaş’ın farklı skoru elde etmesini Ryan Babel sağladı. Tek başına mı? Tabii ki hayır… Gary Medel oynaması gerektiği yerin savunma değil, savunmanın önü olduğunu ‘uygulamalı’ olarak gösterdi dün gece. Atiba Hutchinson ise yükü hafifleyince daha verimli ama önemlisi hücumu çok daha fazla düşünerek oynayacağını görsel örneklerle ortaya koydu.

Alvaro Negredo’nun sıkı markajdan sıyrılıp gol atması başarıdır tabii oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun’un golü de alkışlanmalıdır. Ama Anderson Talisca’nın eski istemini yitirmiş hali, tartışılmalıdır! Beşiktaş, Osmanlıspor’a 5 gol attı tribündeki, ekran başındaki yandaşı haklı olarak coştu. Ya Anderson Talisca ‘doymuş futbolcu’ sendromunu aşıp oyuna geçmişteki gibi katkı sağlasaydı? Büyük olasılıkla 15 Ekim 1989’dakii Adana Demirspor maçını anımsardık! Çok uzatmadan; skor doyurdu ama futbol o kadar tatminkar gelmedi. Bir çok nedeni var; yaklaşan ara transfer dönemi, ‘gidecek miyim, kalacak mıyım’ kaygısı, belleklerdeki Bayern Münih eşleşmesi… Biz eleştirmekten futbolcular da oynamaktan yoruldular, gelecek hafta başlayacak tatil onlara da bizlere de iyi gelecek…