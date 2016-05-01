İşçiye ve emeğe saygı…

Skor tabelasını belirleyenler takım arkadaşları ancak dönen toplara sahip olan, son derece isabetli pasları dağıtan, sahada basmadık alan bırakmayan, doksan dakika boyunca bıkmadan usanmadan baskı yapan Atiba Hitchinson… Beşiktaş, Kayserispor’u 4 - 0 gibi farklı skorla yenerken gösterişten uzak futbolu ve de yaşaması ile Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson kendi istemi dışında ön plana çıkıverdi; sadece mesleğine duyduğu saygı ve emeği nedeniyle…

Beşiktaş yandaşının tribünlerden yükselen “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganı, yeni stadı inletirken olası bireysel hataların sırıtmayacağı belirginleşiverdi, zira sahadaki emekçiler ile tribündeki işçiler bütün olmaya başarmıştı, üstelik engellemelere karşın! Mario Gomez attı, ardından Oğuzhan Özyakup, sonra Ricardo Querasma son olarak da Cenk Tosun… Beşiktaş da şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşıverdi. Geldiği günden bu yana profesyonelliğinden ödün vermeyen Atiba Hutcihson’un dışındakiler de ‘kusursuza’ yakın oynadılar Kayserispor karşısında. Özellikle Ricardo Querasma yaptığı sayısız ortayla meslektaşlarına ‘öğreti’ verdi, sahada kaldığı dakikalar içinde, nitekim ilk golde böyle geliverdi. Üstüne üstlük bir de gol atıverdi hırçın Portekizli oyuncu. Jose Sosa da aynı enlemde ‘harika’ diyebileceğimiz bir doksan dakika sergileyiverdi. Jose Sosa, ileri üçlünün ortasındaki yerini kanıksadığı gibi ‘senkron’ sorunu yaşamadığı için rahat. Hangi takım arkadaşını nerede ve nasıl topla buluşturması gerektiğini artık çok iyi biliyor. Gelecek sezon takımın ‘kilit’ elemanı olacak tabii kaldığı takdirde! Oğuzhan Özyakup da kalitesini bir kez daha ortaya koyuverdi Kayserispor karşısında. Cenk Tosun için yazmaya gerek yok onu teknik kadronun düşünmesi zorundu! Zaten dediğimiz gibi kimse sırıtmazdı bu maçta…

Kayserispor’un Fransız kalecisi Ali Ahamada’yı yediği gollere karşın başarılı, Zeki Yavru’nun tüm hareketlerini ise antipatik bulan tek ben miyim acaba! Bu ‘sakal’ modasının yaratıcısı kim merak ediyorum. Geçmişte futbolcular maç günlerinde pırıl pırıl olur çıkardı sahaya şimdi nerede ise oyuncuların tümü sakallı, vardır bir bildikleri elbette…

Mario Gomez’in kaçırdığı penaltıyı, Şenol Güneş’in oyuncu değişikliklerindeki seçimini ve zamanlamasını, az sayıda da olsa becerisizlik ve acelecilikten yapılamayanları bu kez ‘pas geçelim. Zira bu gün işçilerin ve emekçilerin bayramı. Sahadaki emekçilere ile onları tribünden sonuna kadar destekleyen işçilere saygı duyalım. Ve tabii sloganları ile Beşiktaş’ın sarayın değil halkın takımı olduğunu anımsatan yandaş grubunu alkışlayalım…

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