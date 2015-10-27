İnadına Beşiktaş!

Aylardan ekim, günlerden pazar, Ali Samiyen Stadı, yıl 1989... Beşiktaş’ın ‘efsane’ kadrosu en rahat maçlarından birisini oynuyor, rakip Adana Demirspor. Ali Gültiken 4, Feyyaz Uçar ile Metin Tekin 3’er gol atıyor ve Beşiktaş 15 ekim 1989 günü Adana Demirspor’u 10–0 yenerek Türkiye profesyonel futbol liglerindeki en farklı skoru elde ediyor.

Yine bir ekim ayında Beşiktaş’ı Antalya deplasmanında izlerken gözümün önüne o ‘tarihi maç’ geldi. Beşiktaş’ın çok uzun süredir bu kadar rahat gol pozisyonuna girdiği bir başka karşılaşma anımsamıyorum. Ev sahibi Antalyaspor karşısında işi biraz daha ‘sıkı tutsalar’ rekoru yinelemeleri ya da yenilemeleri içten bile değildi. Attıklarından fazla kaçırdılar, tartışmak yersiz.

Gökhan Töre ile Sosa’nın yokluğunda siyah-beyazlı ekibin biraz zorlanacağını varsayarken tam tersi oldu! Oğuzhan Özyakup, Sosa’nın yokluğunu aratmadığı gibi çok daha üretkendi. Atiba Hutchinson’ın yanındaki Necip Uysal hem Beşiktaş’ı ilk golü kaydetti hem de hırsı ile bütünleştirdiği istemini bitiş düdüğüne kadar yitirmedi. Atiba Hutcinson için yazmak yersiz hele, hele uzatma dakikalarında 3 Antalyalı oyuncunun arasından sıyrılıp verdiği pas, öğreti olarak bıkmadan usanmadan gençlere izletilmeli. Kaçırdığı gole karşın Olcay Şahan’ı dahi yermenin olanağı yok dün gecenin ardından. Samuel Eto’o’nun kaydettiği eşitlik sayısı sonrası Beşiktaş’ı yeniden öne geçiren golü kim attı? Ortayı yapan Ricardo Queresma mı, Mario Gomez mi? Beşiktaş yandaşının özlemini duyduğu tartışma konusu olsa gerek.

Kaleci Tolga Zengin yediği gol için Samuel Eto’o’ya ‘teşekkür’ etmeli! Artık torunlarına anlatacağı harika bir anekdotu daha dağarcığına ekledi, dün gecenin ardından. Her kaleciye Kamerunlu futbolcudan gol yemek nasip olmaz! Oyuna sonradan dahil olanlar da ‘kusursuza’ yakın performans sergilediler Antalya karşısında. Cenk Tosun attığı golle, Kerim Frei Koyunlu verdiği pasla alkış aldı. Sonunda sakatlıktan sıyrılıp forma giyen Mustafa Pektemek de sınırlı dakikalar içinde çabalayıp durdu. Mario Gomez ise her hafta değerine katkı yapıyor ve ulusal takımındaki formasını adım adım yaklaşıyor. Ve tabii bir de tüm ‘gol’ beklentisinin Samuel Eto’o üzerine kurgulandığı rakip Antalyaspor var. Yeni statlarının açılışında 5 gol yemeleri şık olmasa da Antalyalı futbol tutkunlarının ‘centilmenliği’ 3 puandan fazlasını hak etti. Bol gollü ve heyecanlı futbola olanak tanıdıkları için onları da tebrik edelim. Şenol Güneş maçtan sonra haklı olarak bir öz-uyarı yaptı: “Daha ilk yarının yarısındayız. Şampiyonluk iddiası için konuşma vakti değil. Ama iyi yoldayız." Doğru söze ne denir?

Gecenin kısa özeti ise maçı ‘Çarşı’da demlenirken izleyen bir dosttan geldi, ‘İnadına Beşiktaş!’