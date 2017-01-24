Futbolcunun düzenbazı!

‘Çim Adam’ın benzeşi Wilde Donald Guerrier adındaki Alanyaspor’un Haitili futbolcusu sahada ‘düzenbazlık’ üzerine ‘kusursuz’ görsellik sundu, elbette izleyenlere…

Oyunda kaldığı süre içinde, ki bu 64 dakikaya tekabül etti, futbola olumlu tek katkısı bir kafa vuruşu ile sınırlı kaldı, o da oyundan alınmadan saniyeler önce. Bunun dışında yaptıkları ise benim için maçın da, skorun da, hakem hatalarının da önünde yer aldı…

Guerrier’in futbol yetisi sınırlı buna karşın hem atletik, hem de güçlü. Bizim çok ekmek yiyen ‘gürbüzler’ ile özdeş durumu mevcut. Demek ki Hindistan cevizinin de fazlası zarar! Futbol becerisi sınırlı ancak sahaya ‘nifak tohumu’ ekmekte ve de hakem yanıltma çabasında rakipsiz. Uygun her pozisyonda kendini yere bıraktı ama beceremedi, kaleci Fabricio Agosto Ramirez uzandı ayağındaki topu çeldi ama o kendini yere atıp penaltı kararı verdirdi, Ricardo Quaresma ile ‘dalaştı’ ardından da kendini yere atıverdi, hem kendisi hem de Quaresma sarı kart görüverdi.

Sanırım ‘asfalyam’ da o dakikada atıverdi! Yenilen, atılan gollere karşın sahada son derece centilmence devam eden bir mücadele vardı, ta ki o ana kadar! Haitili futbolcu sahayı birbirine kattığı gibi iki takım oyuncularının kavga etmesi için ortam yarattı ama bunu da başaramadı.

Ezcümle; sevgili kulüp yöneticileri, ‘düzenbazların’ çok daha iyileri alt yapılarınızda, genç takımlarınızda yer alıyor üstelik onların bonservis bedelleri de yok. Hepsinden önemlisi onlar emekçilerin, bizlerin çocukları. Ayrıca onlar birbirinden terbiyeli, dürüst çocuklar. Varsın birileri futbolcu transferinden komisyon almasın!..



Maçı unutmadık tabii ki, uzun süre Ryan Babel’e pas vermemek için direnen Beşiktaşlı futbolcuları unutmamız olası mı? Ricardo Quaresma ‘markaj’ olmadığı takdirde kusursuz oynuyor tartışmak yersiz, Alanyaspor maçında olduğu gibi. Ancak bu sol kanadın çalışmasına, Babel’in de oyuna katılımına engel değil ki… Tolgay Arslan oyuna girene kadar Ryan Babel’e kimse pas vermedi, bunu ilk kez Tolgay yaptı akabinde de Babel gölü attı. Semte yeni taşınan çocukların mahalle takımlarında başına gelenden hiç ama hiç farkı yoktu!



Beşiktaş 4 tane attı, bir tane ‘uyduruk’ penaltıdan gol yedi ve lider oldu ancak Dusko Tosic fırsatını bulsa skor eşitlenebilirdi de!.. Beşiktaş teknik heyeti, Tosic’in baskı altında çok basit hatalar yapabileceği gerçeğini kabullenip önlemini almalı, aksi takdirde… Gökhan Gönül’ün sorunu fiziksel mi, psikolojik mi çözmesi şimdilik güç! Gökhan Gönül sürekli arıza yapan bir spor otomobil enleminde! Neyi tercih edersiniz? Gösterişten uzak diğer otomobili mi, kronik sorunu giderilemeyen spor otomobili mi? Anderson Talisca’dan golcü olur mu? Şenol Güneş şapkasından tavşan yerine kirpi çıkarıverdi ama gecenin karanlığında ve gollerin coşkusunda dikenler kimseyi rahatsız etmedi. Ricardo Quaresma bir kez daha galibiyetin ardındaki isim oldu ya Atiba Hutchinson… Futbolcu arada hata yapar, formdan düşer, yaşı ilerleyenler de dinlenmek ister. Ne gücünden, ne de başarılı oyunundan ödün vermeyen Atiba Hutkchinson, Beşiktaş tarihinin en istikrarlı ve çalışkan ecnebi futbolcusu olarak tarihe geçecek kuşkusuz.

Efecan Karaca’nın da hakkını vermeli… Hakem mi? Onu da Yıldırım Demirören’e sormalı!

