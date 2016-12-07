Düşmanlıkları Beşiktaş’a değil!

Karın atıştırdığı, ayaz Kiev sokaklarında planlı ve organize şekilde ama daha önemlisi acımasızca Beşiktaş yandaşlarına saldıran Ukraynalıların ‘Efendi Beşiktaşlılar’ ile derdi ne ola ki! Kronoloji ve mevcut anekdotlar iki kulüp yandaşları arasında sorun olmadığını söylüyor. Bir penaltı, buna bağlı olarak da kırmızı kart kararı uydurup siyah-beyazlı ekip için ‘hezimet’ ortamı hazırlayan İskoç hakem Craig Thompson’ın Beşiktaş ile ne alıp veremediği olabilir! Ukraynalı saldırganlar ile İskoç hakemin hedefinde Beşiktaşlıların olduğu inancında değilim! Ne var ki bariz ve önlenmesi zor ‘düşmanlığın’ bedelini Beşiktaş ve de Beşiktaşlılar ödedi…

Altını özenle çizmeli İskoç hakem Craig Thompson’ın ilk vukuatı değil bu… İki sezon önce Beşiktaş’ın Brugge ile deplasmanda oynadığı maçta da ‘uyduruvermişti’ bir penaltı. Serdar Kurtuluş penaltıya neden olacak hareket yapmamıştı ancak Craig Thompson ‘beyaz noktayı’ gösterip, Beşiktaş’ın sahadan yenilgiyle ayrılmasına neden olmuştu. Ancak bu kez çok daha ileri gidiverdi… Andreas Beck’in yaptığı hareketin ‘penaltı’ olmadığını, kırmızı kartın gereksizliğini yinelemek yersiz. İskoç hakemin Beşiktaş’ı bilinçli olarak katleden kararları olmasa siyah-beyazlı ekip yine yarım düzine gol yer miydi? Craig Thompson’ın Beşiktaş’ın yenilgisinde ‘başrolü’ oynadığını tartışmak da gereksiz. İskoç hakeme haklı ‘nefret’ kusarken diğer yandan da özeleştiri yapmak Beşiktaş için zorunluluk.

Öncelikle; oyununun hemen başında yenilen golün sorumlusu ne saldırgan - fanatik Ukraynalılar ne de İskoç hakem. Defans hata yaptı Dinamo Kiev de Artem Biesiedin ile golü buldu, üstüne üstlük hiç zorlanmadan. Yirmi dakika sonda İskoç hakemin ‘anlamsız’ kararı geliverdi; Derlis Gonzalez’in ceza alanına girdiği anda Andreas Beck’i sertçe itmesine karşın, hem de. Sonrası da koptu gitti… Beşiktaş’ın oyun disiplinini yitirmesi hiç iddiası olmayan ev sahibi ekibin iştahını fazlaca açtı nedense…

Şenol Güneş’i sadece oyuna ‘sonsuz kredi’ tanıdığı Olcay Şahan ile başladığı için eleştirebilirim, hedef tahtasında son haftalarda ‘oynuyormuş’ gibi yapan futbolcular var. Fenerbahçe maçını rakip kaleye ‘tek şut’ dahi çekemeden tamamlayan futbolcuların içinde ‘bazıları’ hakemden sonra eleştirilmesi gereken öncelikli elemanlar! Sevgili Şenol Güneş, gerçekten merak ediyorum iki sezondur sahada gezinen Olcay Şahan’dan beklentin nedir? Hala Olcay Şahan’ın bir doksan dakikanın kaderine etki edeceği inancında mısın? Benfica maçında sol kanatta oynattığın Cenk Tosun hem o mevkide başarılı oldu hem de haftanın golünü kaydetti. Elbette ki karar senin ancak yitiren Beşiktaş! Dikkat ettiysen, Olcay Şahan bir kez daha kendisini ‘forvet’ yerine koydu ve kanatlarda tüm yük Ricardo Quaresma’nın sırtına yüklendi. Buna ilaveten ‘vazgeçilmez’ oyuncun kulvarında oynamayı unutup, geriye gelmeye gerek görmedi.

Ve Oğuzhan Özyakup… Yakışıklı çocuk, çalışkan çocuk, arada ‘müthiş’ nitelemesi ile örtüşen maçlar oynayan efendi çocuk... İyi güzel de bu önemli karşılaşmada oynamayıp becerisini ligdeki sıradan bir maçta sergilese ne işe yarar, sadece hoş görsellik sunar? Sahaya Beşiktaş takımının kaptanı olarak çıkan Oğuzhan Özyakup için sanki bu aralar futbol oynamak ‘külfet!’ Dusko Tosiç ise Beşiktaş için ‘felakete’ dönüşüverdi, en başındaki gibi. Atiba Hutchinson – Oğuzhan Özyakup ikilisini bozmak sanırım en gereksiz olanıydı. Tolgay Arslan ileride oynamak istediği mesajını oyun içindeki çıkışları ile net şekilde veriyor, tabii anlayana. Oyundan atılmak için çabalayan ve bunu da başaran Vincent Aboubakar’ın oyunu değil transferinde hangi menajerin ne kadar kazandığı daha önemli gibi! Uzar gider, ‘İskoç hakem Beşiktaş’ı mahvetti’ diyerek işin içinden çıkmak doğrusu olacak. Zira Şenol Güneş yine bildiğini okuyacak, yine bir o, bir bu derken futbolcuların özgüveni ile oynayacak sonuç da ‘hüsran’ olacak. Hakemi yermeli hatta yerden yere vurmalı ama özeleştiri yapmayı da ertelememeli. Kızgınlık, hiçbir zaman aklın önüne geçmemeli. Her şeye mazeret bulunur ancak rakip kaleye şut çekemeden tamamlanan doksan dakikalar sonrası zorluk çekilir!

Bir de iyi kısmandan bakmalı; Beşiktaş yitirdi ancak Avrupa mücadelesinde sadece kulvar değiştirdi…