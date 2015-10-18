T24 LogoT24 Logo

Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

18 Ekim 2015

Düş yakamdan Digitürk!

Kesinlikle tek değilmişim, hatta tacizlerden ruh sağlığı bozulan bile mevcut gözüküyor!

Duştasın, ‘zırrr’ meslek alışkanlığı nedeni ile duştan çıkarak telefona yanıt veriyorsun. Efendim? ‘Değerli müşterimiz…’ şeklinde başlayan ve uzayıp giden banttaki hanım kişinin sesini dinliyorsun. Otomobil kullanıyorsun ‘zırrr’ yine aynı ses… Toplantıdasın ‘zırrr’ yine aynı ses… Rakından bir yudum almışsın karşında oturan hanım kişinin gözlerinin içine bakmaya başlıyorsun ‘zırrr’ yine aynı ses…          Hay sizin Digitürk’ünüz batsın e mi!  

Önceleri ‘paranoya’ yaptığımı varsaydım bu nedenle de çevremdekilere sormaya başladım. ‘Size de Digitürk’ten periyodik olarak telefon geliyor mu?’ Apartman görevlisi emektar Murat’ın yanıtı, “Ben üye değilim ama sürekli cep telefonumdan arıyorlar’ oldu. Tek yanıt yeterli gelmedi elbette. Etrafımda kim var, kim yok üşenmeden soruverdim, o da ne! Digitürk’ün aramadığın, kimse yok gibi. Lig maçları nedeni ile zorunlu olarak kullandığım Digitürk’te telefon numaramın olması doğal, ancak az sayıda arkadaşımın bildiği bir başka telefon numaramdan da aramaya başlamaları beni zıvanadan çıkardı.

Birkaç arkadaşımdan ‘şehir efsanesi’ kıvamında dinleyivermiştim Digitürk üyeliğine son vermek istediklerinde başlarına gelenleri.  Hatta bir tanesi işi inadına bindirip çok ciddi avukat ücreti ödemiş  ve uzun uğraşların ardından kurtuluvermişti. Oysa tüm bunların geride kaldığın varsayıyordum, Digitürk’ün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na  (TMSF) devrinden sonra. Geçenlerde Cumhuriyet’ten sevgili Murat Sabuncu’nun yazısını okuduğumda kafam iyice karıştı!

Murat Sabuncu, 3.5 milyon abonesi bulunan ve TMSF tarafından Katarlı beIN Media Group’a satıldığı açıklanan Digitürk’ü Katarlılar’ın henüz devralmadığını belirtiyor, kaynağının da  platformun bir yöneticisi olduğunu saklamıyor. TMSF, geçmişte Merkez Bankası’na bağlıydı şimdi ise Başbakanlığa... Pornografik yayınlar devam ederken ‘7 kanalı’ platformdan çıkarmaları bir yana bu işin içinde ‘bir gariplik’ var gibi gözüküyor! Platform, Katarlı beIN Media Group’a devredilmedi ise şu anda da sahibi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bağlı TMSF olsa gerek. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun işi gücü yok, her gün sayısı belirsiz insanı telefonla taciz ettirsin! Yok, yok bu olasılığı geçelim! Ya TMSF’nun bağlı olduğu koskoca Başbakanlık… Başbakanın ‘Herkesi arayın Digitürk’e üye olsunlar’ diyecek hali olamayacağına göre bu olasılığın da oluru yok. Bu durumda Digitürk’ün arkasındaki kişi ya da kurum kim?

Paranoya kaygımdan arınmak için internette gezinip benim gibi tacizlerden yakınan başkaları var mı, bakındım ve açıkçası rahatladım. Kesinlikle tek değilmişim, hatta tacizlerden ruh sağlığı bozulan bile mevcut gözüküyor! İyice meraklandım Digitürk’ü gerçekten Katarlı bir grup mu aldı, yoksa bir başkası mı? Utanmadan sabah akşam insanları telefonlarından olmadık saatlerde taciz etmek niye? Digitük bu cesareti nereden buluyor? Tek yanıtı var ama ne yazık ki şimdilik ispatı yok! Bu beni aşar, ivedi olarak işin erbabı araştırmacı-gazeteciye gereksinim var! Kolay gelsin…


 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

asena özkanyazıdigiturkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24