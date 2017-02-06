Çirkeflik tur atladı!

Robin van Persie sahada ‘çirkefliğin’ görsel sunumu kusursuz yapıp Dusko Tosic’i oyundan attırdı, Fenerbahçe de kazanan taraf oldu…

Ancak dün gece sporu çirkefleştiren unsurun salt Robin van Persie olduğu yanılgısına düşmemek gerekli! Simon Kjaer’in ağzını eliyle sıkan Şenol Güneş’in çirkefliğini göz ardı etmek ne mümkün. Yardımcısı Tamer Tuna’nın gereksiz hırçınlığı, ardından Şenol Güneş’in Tuna’yı tartışmadan uzak tutmak amacıyla itmesi!..

‘Yeni Türkiye’de futbol ne yazık ki ‘ayak oyunu’ olmaktan çıkıverdi. Çıkaranları biliyoruz da Süleyman Seba’nın Beşiktaş’ını bu çarkın parçası olarak görmeyi kabullenemiyoruz, tıpkı rakip oyuncunun ağzını sıkan Şenol Güneş’i Beşiktaş’ta kabullenemediğimiz gibi! Rakip takım oyuncusunun ağzını sıkan, yardımcısını tartışmadan uzaklaştırmak için iteleyen teknik adam Beşiktaş’ı çalıştıramaz, ağzıyla kuş da tutsa, şampiyon yapsa da. (Nokta)

Robin van Persie enstantanesini yinelemek anlamsız, şifresiz kanaldaki yayın nedeniyle yanlısı da yansızı da sahada olana-bitene tüm açıklığı ile tanıklık etti. Hollandalı futbolcu özümsemiş; ‘hedefe giden her yol mubahtır…’ Dün gece kim başarılı olmadığını iddia edebilir ki? Hatalı kararlarıyla futbolu katleden hakem Ali Payabılık’ın yanlışını, yanlışlarını yazmak ise ‘abesle iştigal’ olur. Çünkü sevgili Yıldırım Demirören başkanlığındaki federasyondan fazlasını beklemek, aklıselimlerin işi olamaz, olmamalı da! Ancak Yıldırım Demirören’in ivedi olarak kendisine yeni ‘meşgale’ bulmasını önermek, görevimizdir. Rıdvan Dilmen koltuğa talip olduğunu itiraf ettikten sonra!

Robin van Persie yaptı yapacağını da, oyuna gelen Oğuzhan Özyakup ‘sütten çıkma ak kaşım mı’ oluverdi? 23 yaşındaki genç adamın takım kaptanı olmaması gerektiğini bizim mi anımsatmamız gerekli? Dusko Tosic’in çok basit ve eski ‘numarayı’ yemesine ne diyelim? Cenk Tosun’un poposu üzerine oturup gole davetiye çıkarmasını alkışlayalım mı? Demek ki ‘ecnebi’ golcü isteyenler haklıymış Cenk Tosun… Kendini şimdiden hazırla sezon sonu, olmadı bir sonraki sezon sıradan Anadolu ekibinin formasını giymeye!

Özeleştiri yapmayanlar hatalarını yineler, yineler, yineler…

Hasan Ali Kaldırım’ın markajından nadiren kurtulmayı başaran Ricardo Quaresma durunca Beşiktaş da duruyor. Bu anlarda da etkili vuruşlar Anderson Talisca’dan geliyor. Hangi teknik adam bir eksikle oynarken Cenk Tosun’u sahada tutup Talisca’yı dışarı alır? Oğuzhan Özyakup aksarken, Tolgay Arslan’ı yedekte tutmak neyin nesi? Beşiktaş sahada 10 kişi kaldığı dakikadan sonra da Fenerbahçe için potansiyel tehlikeydi. Ancak Şenol Güneş faktörü bunu dezavantaja sonrasında da yenilgiye döndürmeyi başardı. Beşiktaş dün gece Fenerbahçe’ye hatalı hakem kararlarının ardından yenilmeyip de kupada tur atlasaydı ne olurdu? Şenol Güneş’in çirkefliğine, yardımcısının edepsizliğine tanıklık etmezdik. ‘Her işte bir hayır vardır!’ Beşiktaş hala ligin en iyi futbolunu oynayan takım, dün geceki gibi ‘bariz’ hakem hataları ile engellenmediği sürece. Ancak iyi futbol yeterli gelmiyor sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısına sahip olmak gerekiyor, tabii ki teknik ekibin de…

Sakın ola ki “Ne yapsaydı, üzerine gelen futbolcunun ağzını eliyle sıkmasa mıydı” savunmasını sunmayın. Bizden söylemesi Süleyman Seba mezarından çıkar gelir ve bunun hesabını sorar! Fenerbahçe idari menajerinin kafasını yaran cismi fırlatan densiz, tribünden sahaya atlayan kendini bilmez Beşiktaş’a verdiğiniz zararı duyunca ne yapacaksınız? Bu kez de federasyonun camlarına taş mı atacaksınız?

Ne yazık ki futbol değil çirkeflik tur atladı…