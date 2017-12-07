Bu başarı 'çikinova' içermiyor!

Leipzig karşısında ‘devleşen’ Tolga Zengin’i bu performansının ardından takımdan nasıl keseceksin? Ev sahibi ekibin ataklarına nerede ise tek başına karşı koyan Matej Mitrovic’i neler ‘uydurarak’ yedekte beklemeye devam etmesi için ikna edeceksin? Rakip ceza alanı içinde soğukkanlılığını yitirmeden ‘al ve at’ bağlamında akıl dolu paslar dağıtan Orkan Çınar’ı hangi mazeretin ardına sığınarak kulübeye mahkum edeceksin? Ya Mustafa Pektemek, o’na ne diyeceksin? Şenol Güneş’in işi artık gerçekten çok zor…

‘Ricardo Quaresma yok, Atiba Hutchinson yok, Ryan Babel yok, Pepe yok, Tolgay Arslan yok ancak diğerleri var’ anımsatması Beşiktaş’ın performansıyla, gecenin ve skorun en kısa, bir o kadar da gerçekçi özeti olur. Şenol Güneş’in takımın ‘iskeletini’ oluşturan futbolcuları İstanbul’da bırakarak Almanya’ya gitmesi, biraz aşırısından radikal karardı lakin daha önemlisi, cesaret gerektiren adımdı. Bu nedenle Şenol Güneş’in Leipzig yengisine katkısı en az oyuncuları kadar oldu…

Jeremain Lens’in kazandırdığı penaltı atışını gole çeviren Alvaro Negiredo her ne kadar beklentilere tam anlamıyla yanıt veremese de artık kimsecikler onun becerisinden şüphe etmiyor! Gerisinde Jeremain Lens’in Ricardo Quaresma’nın yerini asla dolduramayacağı gerçeği sırıttı. Oğuzhan Özyakup ise Beşiktaşlıların zaman, zaman somurtmasına neden olan oyuncu olup çıktı, dün gece. Ya dün geceki Oğuzhan Özyakup’un iyi oynadığını savunanlar anlamıyor futboldan ya da ben! Şampiyonlar Ligi’nde grubunu yenilgisiz, üstüne üstlük rekor puanla tamamlayan takımın elemanları elbette ki yerilmez… Bunun için övgü kısmına yatay geçiş yapalım!

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana oynasa da, oynamasa da sadece eleştirilen Matej Mitrovic yanıtını sahada verdi, hem de ne yanıt! Kahvehane futbol argümanı ile sanki ayağında ‘mıknatıs’ vardı, Hırvat futbolcunun! Saymadım, sayamadım ceza alanı içinde rakibe karşı koyuşlarının sayısını. Ha keza Mustafa Pektemek…Ayıptır söylemesi, Leipzig karşısındaki Mustafa Pektemek, bu takımda ileri uçta değil ama gerektiğinde Oğuzhan Özyakup, çok gerekirse de Tolgay Arslan’ın görevini kusursuz şekilde üstlenebileceğinin mesajını verdi, bu gerçeği kabullenmek istemeyenlere! Cenk Tosun’un oyuna girmesi çok mu gerekliydi, tartışmamak gerekli tabii ama Leipzig’in golü, Cenk Tosun’un hatasında bulduğunu da anımsamalı. Aynı Cenk Tosun’un Stefan Ilsanke’nin ikinci sarı kartla oyun dışında kalıp, takımını eksik bırakmasını sağlayışını da göz ardı etmemeli elbette ki!..

Çoğu yedek oyuncuların oluşturduğu Beşiktaş’ın Leipzig’i Almanya’da yenmesine şaşırmadım ama oyuna sonradan dahil olan Orkan Çınar’ın rakip ceza alanı içindeki soğuk kanlılığına ve beraberindeki beceresi karşısında ‘dumura’ uğradım! Bu nasıl yetenektir? Önce Jeremain Lens’e attırmaya çalıştığı, ardından da Anderson Talisca’ya attırdığı golü unutmak ne mümkün!

Beşiktaş’ın becerisini tartışmamalı önce futbolcuları, ardından da teknik direktörü kutlayıp, alkışlamalı. Bu başarı hiç şekilde ‘çikinova’ içermiyor!...