Yanlısı da, yansızı da biliyordu elbette maçın Beşiktaş adına zor geçeceğini lakin bilinen diğer gerçek de Bursaspor’un son üç haftada sahadan farklı yenilgilerle ayrılmış olmasıydı… Sürpriz, tribündeki hırçın ve saldırgan tutumu Bursaspor forması giyen futbolcuların da sahada benimseyip, özümsemeleri oluverdi! Bursasporlu oyuncular ne Galatasaray ile Akhisar’dan 5, ne de Rize’den altı gol yedikleri maçlarda böylesine sert oynadılar. Karşılaşmanın başında Sinan Bakış’a takıldı gözlerim, Beşiktaş ceza sahasına girmeye çalışırken ayağında topu tutmayı başaramayınca kendisini yere bırakması, Bursaspor’un içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetti! Şansları; ligin bitmesine sadece üç hafta kalması, yoksa bir ‘sürpriz’ yaşamaları hiç şaşırtıcı olmazdı!..

Beşiktaş’ın ‘vasat’ buna karşın sonuca giden oyununun ardındaki nedense futbolcuların üzerindeki baskıydı doğal olarak. Nerede ise tümü, bireysel becerilerinin onda birini sahaya yansıtmayı beceremedi. Tribündekiler saldırgan, sahadakiler hırçın hiç kolay değil elbette…

Şenol Güneş, aksayan Atiba Hutchinson’ı oyundan alıp Cenk Tosun’u sahaya sürerken son haftaların en yerinde değişimini gerçekleştirdi, nitekim iki dakika sonrasında da gol, Vincent Aboubakar’ın pasında Cenk Tosun’un ayağından geldi. Şurası tartışmasız Cenk Tosun, bundan böyle ‘Beşiktaş’ın Semih Şentürk’ü…’

Cenk Tosun’un ‘nöbetçi golcü’ tanımlaması ile bütünleşmesinin nedeni salt sonradan oyuna girip attığı goller değil. Takımda öncelikli forvet olarak kabul görmüyor, attığı kimi zaman da atamadığı gollerden çok kendisini yere atıyor, defansa ise hiç yardıma gelmiyor oyuna girdiğinde golünü atıyor…

Dün gece Beşiktaş’taki en başarılı isim Vincent Aboubakar oldu. Attırdığı ve attığı golden öte mücadelelerden kaçmaması ve yılmadan mücadele etmesi göz doldurdu. Fenerbahçe maçı sonrası ağır eleştirilere maruz kalan kaleci Fabricio Agosto Ramirez ise skor Beşiktaş’ın lehine dönmemişken Kubilay Kanatsızkuş’ın topu ağlarla buluşturmasına olanak tanımayarak, kendisini yerenleri fiilen yanıtlamış oldu!

Ricardo Quaresma ise rakibinin sırtına dayadığı ayağıyla bir kez daha ‘gündem’ yarattı. Portekizli futbolcu ikinci sarı ile oyun dışında kalabilirdi ancak bu kez kendisi de yaptığı densizliğin bilincine varmayı başardı ve rakibinden art arda özür diledi. Ne var ki Ricardo Quaresma sahada durduk yerde hırçınlaşmadı. Zaten hakem Bülent Yıldırım da bunun farkına vardı! Beşiktaş zor da olsa kazandı ve hedefine biraz daha yaklaştı. Varsın bu kez de Beşiktaş ‘iyi’ oynamamış olsun…