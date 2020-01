Beşiktaş’ın rakipleri Fikret Orman ile Şenol Güneş!

Sezon içinde Beşiktaş’ın iki rakibi oluştu! Birisi Fikret Orman diğeri Şenol Güneş… Fikret Orman kendi reklamını yaparken başkanlığın getirisi misyonunu ve Beşiktaş’ı, Şenol Güneş ise bir teknik adamın yapması gerekenlerle yedek kulübesinde bekleyen oyuncuları unuttu. Bıkmadan usanmadan gereksiz açıklamalar ve de inşa edilen stadın reklamını bulduğu her fırsatta yapan Fikret Orman muradına erdi ya Şenol Güneş? Sezon başından bu yana sahada ne yaptığını bir çoğumuzun anlayamadığı Olcay Şahan’a her maçta forma vererek sanırım o da kısmen keyif aldı bu işten! Bu satırları yazmamın tek nedeni elbette ki Kasımpaşa yenilgisi değil. Sadece Beşiktaş sahadan puanlarla ayrılan taraf olsaydı yadırganırdı yazdıklarım! Futbolcuları ‘stat maymununa’ çeviren medyatik başkan Fikret Orman ile yaratıcılıktan uzak, takımını her maça ezberlenen taktikle çıkaran Şenol Güneş’e sevecen bakmadığımı defalarca dile getirmiş olmam nedeniyle rahatım. Üstüne üstlük daha yitirilen bir şey yok ortada, sadece başkanın ve teknik direktörün ciddi hataları mevcut…

Karşılaşmada neler olup bittiğini meraklılar gördü, görmeyenler için; ne Kerim Frei Koyunlu ne de Olcay Şahan varlık gösteremeyince kanatlardan tek orta gelmedi maç boyunca. Buna karşın Jose Sosa bireysel yetisiyle golü atıp takımını öne geçirdi. Sadece bir dakika sonra Yonathan Del Valle eşitliği sağlayan golü kaydetti. Ancak Del Valle sadece beraberlik golünü kaydetmekle yetinmedi, yerini Bengali Fode Koita’ya bırakana kadar bir kanat oyuncusunun nasıl oynaması gerektiğinin görsel sunumunu da kusursuz yaptı. Üstelik on Olcay Şahan, yedi de Kerim Frei Koyunlu oranında!

Ezequiel Scarione Kasımpaşa’ya üç puanı kazandıran golü attığında ise gecenin ve maçın rengi belirginleşti. Beşiktaşlı futbolcular ‘hibrit çimler’ üzerinde ‘reklam turu’ atmaktan karşılaşmaya ne fiziksel ne de beyinsel olarak hazırlanmamış olduklarını ortaya koyuverdiler. Maça gergin başlayan Beşiktaşlı oyuncular giderek daha da gerildiler bunu bir de Şenol Güneş’in oyuncu değişimleri eklenince bocaladılar. Bu arada Olcay Şahan ile Kerim Frei Koyunlu’nun kulübeye çekilmesi yerinde ama zamansız oldu. Beşiktaş’ın şansı ise Bengali Fode Koita’nın art arda bulduğu üç mutlak pozisyonu cömertçe harcamasıydı. Beşiktaş’ta bazı oyuncuların kazandıkları rakamın sadece 10’da birini hak ettikleri gerçek, ancak dağıtılan paralar nasıl olsa şiştikçe şişen ‘borç’ hanesine yazılıyor sorun yok! Olcay Şahan 2 alıyorsa Jose Sosa’nın 10, Atiba Hutchinson’ın da 15 alması gerektiğini de unutmamak gerekli elbette.

Futbolda her sonuç doğal karşılanmalı ancak yenilginin nedenleri de irdelenmeli, irdelenmeli ki rakipler için tekrarı zorlaşsın hatta olanaksızlaşsın. Fikret Orman reklamını yapmaktan vazgeçmeyeceğine, Şenol Güneş de sahadaki takımını farklı taktikle oynatama becerisine sahip olmadığına göre siyah-beyazlı ekibin işi zordan da öte. Ayrıca memlekette bu kadar yaşamsal sorun varken çok da önemli değil yengi ya da yenilgi. Önemli olan başkan Fikret Orman’ın reklamı gerisi teferruat!

@asenaozkn