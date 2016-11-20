Beşiktaş ve halı saha takımı!

Adanaspor’un ‘hadi abi bu gece sende bizimle halı saha maçına gel’ ya da ‘yengeden izin al da bu gece halı sahada bizimle oyna’ veya ‘halı saha bahane sonrasında meyhane şahane’ söylemleri ile oluşan ‘halı saha takımlarından’ tek farkı, oyuncularının oynadıkları sahaya ücret ödemeyip, üzerine de ciddi rakamlar kazanmaları. Ne yazık ki, Adanaspor için ‘mahalle takımı’ nitelemesi dahi yapmanın olanağı yok. Zira tek-tek ayrı değerlere sahip elemanlar, güçlerini birleştirecek beceriden en azından şu anda oldukça uzakta gözüküyorlar. Deneyimsizlik desek değil, ‘iş bilmezlik’ doğrusu gibi!..

a) Beşiktaş, Adanaspor’u yenip yoluna kayıpsız devam etti…

b) Şenol Güneş, Benfica maçını düşünerek önemli oyuncularını riske atmadı ve doğru olanı yaptı…

c) Beşiktaş değerlendiremediği pozisyonlar ve kaçan gollerle rekor kırdı…

d) Adana’nın yolları taştan sen çıkardın beni baştan…

Alternatif bol uygun olanı beğen ve yaz ancak olan biten ortada. Ne yazarsan yaz ‘becerisi noksanlığının’ üzerini örtemez, sadece örttüğün yangılısına düşersin! Futbolun güzelliği, oyunu ve skoru farklı değerlendirebilme özgürlüğümüzden kaynaklanıyor çoğu kez. Ben kara, sen ak…

Adanaspor’dan penaltıdan da olsa gol yemek, büyük başarıdır. 2 tane atıp 22 tane kaçırmak ise futbolun cilvesidir. Cenk Tosun ve Tolgay Arslan’ı kaçırdıkları nedeni ile yerden yere vurursak diğerlerine ne yapacağız, Seyhan Nehri’ne mi atacağız? Şenol Güneş kaçanların ardından kendisini kaybedip üzerindeki montu çıkarmaya kalkışırsa, evinde ekran karşısında saç-baş yolanlar iç çamaşırları ile mi kalmalıdırlar? Takımın kurgusunu yapan, onları hazırlayan Şenol Güneş lütfen söyle, sen kulübede kendini zor tutarken Beşiktaşlılar ne yapsınlar?

Bu kez deplasmandan üç puanla dönen takımın elemanlarını ve de teknik patronunu yerdiğim için beni eleştiren olmayacak eminim! Beşiktaş çok uzun süredir böylesine saçma - sapan futbol oynayıp yandaşını ‘zıvanadan çıkarmamıştı’ çünkü. Sevgili Şenol Güneş ulusal takımın maçı nedeniyle lige verilen arada en azından futbolcularla ‘sıcak’ denilen türde diyalog kursaydın. Deneyimli bir teknik adam Fenerbahçe’de ‘harikalar’ yaratan Gökhan Gönül’ü yanına çağırıp, ‘senin sorununun nedir evladım, Beşiktaş’ı mı sevmedin, bünyen mi kabul etmedi, takım arkadaşlarınla uyum sağlayamıyorsun, yoksa gazın mı var’ diye sormaz mı? Şenol Güneş de haklı tabii! Oyuncalarını değiştirerek dinlendirirken hiç kimse onu düşünüp dinlendirmiyor! Beşiktaş Adana’da çoktan da öte kaçırdı ama kazandı biz, dışarıdan ahkam kesenlere ne oluyor ki…

Adana’nın yolları taştan…