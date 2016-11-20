T24 LogoT24 Logo

Asena Özkan

asenaozkan@yahoo.com

20 Kasım 2016

Beşiktaş ve halı saha takımı!

Ne yazarsan yaz ‘becerisi noksanlığının’ üzerini örtemez

Adanaspor’un ‘hadi abi bu gece sende bizimle halı saha maçına gel’ ya da ‘yengeden izin al da bu gece halı sahada bizimle oyna’ veya ‘halı saha bahane sonrasında meyhane şahane’ söylemleri ile oluşan ‘halı saha takımlarından’ tek farkı, oyuncularının oynadıkları sahaya ücret ödemeyip, üzerine de ciddi rakamlar kazanmaları. Ne yazık ki, Adanaspor için ‘mahalle takımı’ nitelemesi dahi yapmanın olanağı yok. Zira tek-tek ayrı değerlere sahip elemanlar, güçlerini birleştirecek beceriden en azından şu anda oldukça uzakta gözüküyorlar. Deneyimsizlik desek değil, ‘iş bilmezlik’ doğrusu gibi!..   

a)    Beşiktaş, Adanaspor’u yenip yoluna kayıpsız devam etti…
b)   Şenol Güneş, Benfica maçını düşünerek önemli oyuncularını riske atmadı ve doğru olanı yaptı…
c)     Beşiktaş değerlendiremediği pozisyonlar ve kaçan gollerle rekor kırdı…
d)   Adana’nın yolları taştan sen çıkardın beni baştan…

Alternatif bol uygun olanı beğen ve yaz ancak olan biten ortada. Ne yazarsan yaz ‘becerisi noksanlığının’ üzerini örtemez, sadece örttüğün yangılısına düşersin! Futbolun güzelliği, oyunu ve skoru farklı değerlendirebilme özgürlüğümüzden kaynaklanıyor çoğu kez. Ben kara, sen ak…

Adanaspor’dan penaltıdan da olsa gol yemek, büyük başarıdır. 2 tane atıp 22 tane kaçırmak ise futbolun cilvesidir. Cenk Tosun ve Tolgay Arslan’ı kaçırdıkları nedeni ile yerden yere vurursak diğerlerine ne yapacağız, Seyhan Nehri’ne mi atacağız? Şenol Güneş kaçanların ardından kendisini kaybedip üzerindeki montu çıkarmaya kalkışırsa, evinde ekran karşısında saç-baş yolanlar iç çamaşırları ile mi kalmalıdırlar? Takımın kurgusunu yapan, onları hazırlayan Şenol Güneş lütfen söyle, sen kulübede kendini zor tutarken Beşiktaşlılar ne yapsınlar? 

Bu kez deplasmandan üç puanla dönen takımın elemanlarını ve de teknik patronunu yerdiğim için beni eleştiren olmayacak eminim! Beşiktaş çok uzun süredir böylesine saçma - sapan futbol oynayıp yandaşını ‘zıvanadan çıkarmamıştı’ çünkü. Sevgili Şenol Güneş ulusal takımın maçı nedeniyle lige verilen arada en azından futbolcularla ‘sıcak’ denilen türde diyalog kursaydın. Deneyimli bir teknik adam Fenerbahçe’de ‘harikalar’ yaratan Gökhan Gönül’ü yanına çağırıp, ‘senin sorununun nedir evladım, Beşiktaş’ı mı sevmedin, bünyen mi kabul etmedi, takım arkadaşlarınla uyum sağlayamıyorsun, yoksa gazın mı var’ diye sormaz mı? Şenol Güneş de haklı tabii! Oyuncalarını değiştirerek dinlendirirken hiç kimse onu düşünüp dinlendirmiyor! Beşiktaş Adana’da çoktan da öte kaçırdı ama kazandı biz, dışarıdan ahkam kesenlere ne oluyor ki…  

Adana’nın yolları taştan…

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

beşiktaşadanaşenol güneşbenficaasena özkanyazılarıt24

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

Yazarın Diğer Yazıları

Siyaset yasak, mizah serbest!

Ne dürüstlüğün simgesi Süleyman Seba ve benzerleri kaldı, ne de sahada şaibesiz, sportmence mücadele. Meydan hokkabazlara kaldı!..

Memleket hali sahaya yansıdı!

Futbol fanatiklerinin çoğunluğunu gençler, eğitimsizler, kültürsüzler ve işsizler oluşturuyor; ortak noktaları ise ‘öfke kontrolü!’

Şenol Güneş'in kaçıncı hatası!

"Şampiyonlar Ligi sona erdi, lig şampiyonluğu da giderse iki milyar lirayı aşan borç tutarı nasıl ödenir? "

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24