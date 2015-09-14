İki tane atıp 22 tane kaçıran takım için ‘harika oynadılar’ dersek hem ‘gözü kara’ fanatiklerden olup çıkıveririz hem de mesleğin etik değerlerini dikkate almamış oluruz. Bu nedenle Beşiktaş ‘rekor kırdı’ tanımlaması yerinde olur! Üstüne üstlük ‘gol kaçırma rekoru’ öylesine bir karşılaşmada yaşandı ki, bir daha Beşiktaş’ın karşısında büyük olasılıkla böylesine ‘boş vermiş’, oyunu kendi alanında kabul eden, sahaya savunma olgusu ile çıkan beceri yoksunu futbolcu topluluğu olmayacak Başakşehir gibi…

Abdullah Avcı’nın hırslı, mücadeleci takımı gitmiş yerine; sahada yapması gerekenleri soyunma odasında unutmuş, son vuruşları yapmak bir yana bunu yaşama geçirmeyi düşünemeyen futbolcu topluluğu bir araya gelivermiş. Beşiktaş’ın işi bu nedenle oldukça kolaydı yandaş dezavantajına karşın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda. Mario Gomez golü erken buldu doğal olarak ve ‘klas’ dediğimiz çıta yüksekliğini kısa sürede algılattırdı, taraflısına da tarafsızına da. Diğerleri ne yaptı? Olcay Şahan’ın yerini Ricardo Querasma’ya bıraktığı dakikaya kadar ne yaptığını ya da yapmaya çalıştığını en azından ben anlayamadım. ‘Ha keza Gökhan Töre’nin’ de diyemiyorum zira Gökhan Töre, Mario Gomez’in kaydettiği ikinci golün yaratıcısıydı ancak o dakikaya kadar futbolu sınıfta kalacak düzeydeydi, ne var ki Alman futbolcuya golü attırdı hemen ardından da hareketlendi. İki kanat oyuncusunun vasatı bulmayan futbolu, Beşiktaş için şu anda öncelikli çözüm bulunması gereken sorunu. Karşılaşma boyunca ne Olcay Şahan ne de Gökhan Töre kanatları kullanamadı, buna bağlı olarak da ceza alanı içine orta yapılamadı. Mario Gomez iki golü Olcay ve Gökhan’ın pasları ile buldu bulmasına ancak belirttiğimiz gibi karşılarında her zaman ne bu kadar kolay aşacakları defans bloğu bulacaklar, ne de orta saha!

Ne hikmetse Beşiktaş’ın kanatları duruyor, ortadan gelen toplarla gol aranıyor! Oğuzhan Özyakup’un oyundan çıkması Beşiktaş’ın futboluna ‘sekte’ vurdu, performansını 90 dakikaya başarıyla yayan ve istikrarını sürekli koruyan Atiba Hitchinson’a karşın. Bu arada tek sorun kanat elemanları ile sınırlı değil. Defansta görev yapan oyuncuların bireysel eksiklikleri ve de aralarındaki uyumda ciddi sorunlar yaşandığı belirgin! Beşiktaş ‘rekor’ düzeyde golü nasıl kaçırdı? Bunu, ‘Avrupa sınavları’ öncesi bizim değil teknik heyetin irdelemesi gerekli. Bizim gördüğümüz; oyuncuların birbirlerinin henüz ‘huyunu, suyunu’ bilememesi bu nedenle de senkron tutturamaması. Perşembe gecesi İskenderbey ile karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmayı sorunsuz aştığında bir sonraki kupa maçında ne yapacak? Gol pozisyonlarını dün geceki gibi ‘hovardaca’ harcayacak mı? İki farklı yengi ayakları yerden kesmemeli!

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