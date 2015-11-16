Beşiktaş, inşaat A.Ş. mi, finans kuruluşu mu, spor kulübü mü?

Fikret Orman’ın hemen her konuşmasında, spor kulübü başkanı değil de inşaat şirketi ya da finans kurumu genel müdürü söylemi mevcut. Fikret Orman’ı dinlerken inşaat ile finans konularına hakimiyeti dikkatlerden kaçmıyor. İyi, hoş güzel de Beşiktaş ne inşaat şirketi, ne de finans kuruluşu.

Başkan Fikret Orman’a yöneltilmesi gereken üç önemli soru var:

-Göreve geldiğiniz günden bu yana borç tutarı ikiye katlandı mı katlanmadı mı?

-Beşiktaş ne zaman ‘deplasman takımı’ hüviyetinden kurtulacak?

-Sizin yönetiminiz hangi sportif başarıları elde edildi?

Kur farkı, sponsor gelirleri, inşaat giderleri vs… Beşiktaş yandaşını pek fazla ilgilendirmiyor, Beşiktaş tutkunlarının odaklandığı sportif başarı, gerisi teferruat! Sevgili Fikret Orman’ın bu sorulara yanıtı büyük olasılıkla, ‘Stadın çatısı bitti’ şeklinde başlayacak, ‘Demba Ba’yı sattık kazandık, Atınç’ı sattık kazandık’ cümlesiyle de tamamlanacaktır. ‘Sevgili başkan bunları bir yana bırakıp sportif başarıdan söz eder misiniz lütfen’ derseniz de ‘Kıskançlıktan patlıyorlar’ ifadesini kullanacak gibi geliyor bana. Empati yaparak Fikret Orman’ı anlamak olası! Ortada sportif başarı yok, finansal başarı yok. Tek alternatif; stat inşaatı, bu nedenle inşaat alanından çıkmıyor!

Bu arada kulüp de değerlerini yitiriyor ancak kimin umurunda! Kulüplerin ‘Divan Kurulları’ ‘bilge ve deneyimli’ kişilerden oluşur. Deneyimin maddi karşılığı olmadığı için geçmişe tanıklık etmiş büyüklerin uyarıları, çoğu kez yabana atılmaması gereken öneme haizdir. Ne var ki, uzun süredir Beşiktaş Divan Kurulu üyelerinin deneyimli isimleri, toplantılarda gözükmüyor. Sevip saydığım bir kaçına bunun nedeni sordum. 2 - 3 bin kişiden oluşan ‘divan kurulu’ olamayacağını belirtip, Fikret Orman’ın toplantılardaki konuşmalarını benimsemediklerini ve tavrından da rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Demek ki ‘Sevilen ve sayılan başkanlığın kriteri çatıyı bitirmek, sponsor gelirlerini artırmak değilmiş!

Sevgili Fikret Orman çok başarılı ‘hatip!’ Kendisine yönelik eleştirileri savuşturup, söylem akışını değiştirme yetisine sahip. Belli ki ‘idolü’ efsane başkan Süleyman Seba...

Ancak stat çatısı dikmekle ‘efsane’ olunmuyor. Sevgi ve saygı öncelikli koşul... Dört yıllık dönem içinde Beşiktaş’ta ‘birleştirici’ unsur olamadı, olamayacak gibi de gözüyor. Ancak bu gerçek Beşiktaş yandaşının Fikret Orman’a saygı duymasına engel oluşturmamalı, sonuç olarak kendisi son derece adil seçimle göreve gelen başkan. Beşiktaş tutkunlarının Fikret Orman’dan, Fikret Orman’ın da yandaşlardan beklentisi ‘sınırlı’ olmalı. İnşaat işiniz varsa o ayrı tabii!

Twitter: @asenaozkn

