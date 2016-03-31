Beşiktaş hangi sarayın takımı, kaçak sarayın mı?

“Bizi halk takımı diye tanıtıyorlar. Yok öyle bir şey! Türkiye’nin en klas takımı, saray takımı Beşiktaş’tır” açıklamasını yapan Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman, başlıktaki sorunun tek muhatabı, haliyle de yanıtını vermesi gereken kişi… Beşiktaş Kulübü’nün başkanına sormalı, ‘halkın takımı’ tanımlaması sizi neden rahatsız ediyor? Biraz geriye, Gezi Olayları’nı gitmeli, rahatsızlığın nedeni irdelemek için!

Beşiktaş’ın çağdaş, ilerici, yaratıcı ve sosyal olaylarda tepkisini kimseciklerden çekinmeden ortaya koyan yandaş grubu ‘Çarşı’nın, Gezi Olayları’nda doğaçlama oluşan politikasına ilk tepki Fikret Orman’dan gelmişti. Orman, tansiyonun yüksel olduğu günlerde; “Çarşı’nın sadece takımı desteklemesi lazım, Gezi Parkı eylemlerine katılarak çok büyük yanlış yaptılar. Ben başkan olarak bu eylemlerin içinde olmalarını doğru bulmuyorum” demişti. Oysa, ‘sadece haksızlığa tepkimizi gösterdik’ açıklaması ile ‘Çarşı’ bir anda sempati ve umudun merkezi oluvermişti. Neredeyse tüm takımların yandaşları, ‘Artık biz Çarşı’yı tutuyoruz’ demeye başlamıştı. Fikret Orman’ın ‘kaygısının’ nedeni vardı elbette! Zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Olayları’nda Beşiktaş yandaşına fazlaca ‘kızması’ başkanın da ivedi olarak bir şeyler yapmasını gerektiriyordu, doğal olarak.

Çok geçmedi başkan Fikret Orman, ağzındaki baklayı çıkarıverdi;

“Son olarak çatı kaçak diye inşaatı durdurdular. Daha ortada çatı bile yok. Ne zorluklarla karşılaştık inşaat sırasında. Tayyip Erdoğan’ın desteği olmasaydı bu stat yapılamazdı. Benden başka kimse de İnönü’yü yıkamazdı. Gezi olayları devam ederken biz stadı yıkıyorduk.”

Açık ve net; Beşiktaş Kulübü başkanı demiş ki, ‘ben gücün, iktidarın yanında olacağım.' Kişisel tercihlere saygı duymalı, ancak bunu yaparken elma ile armudu da karıştırmamalıyız! Beşiktaş hangi sarayın takımı sevgili Fikret Orman, sizin yakın olmak istediğiniz Beştepe mı, yoksa Çırağan Sarayı’nın mı? Değil siz, yedi düveliniz Beşiktaş’ın ‘halkın takımı’ olduğu gerçeğini değiştiremez. Bunu sizde çok iyi biliyorsunuz ama ‘gücün’ gözüne girme sevdasıyla konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz! Merak etmeyin duyuyor ve görüyorlardır, emin olun gün gelir bu çabanızı takdir ederler!

Açılışa davet ettiğiniz ‘devlet erkanı’ 3 yıl sonra bitirdiğiniz stada tam kadro gelir de tribündeki Beşiktaş yandaşının protestosuna maruz kalırsa ‘ben ne yaparım?’ kaygısını ise deneyimli bir kongre üyesinin! öneri ve desteği ile aşmışsınız, söylenenlere göre! Üstüne üstlük tribünlere ‘dengeli’ şekilde yerleştireceğiniz ‘kurtçuklar’ ile sadece açılışı değil bundan sonrası da garantiye aldığınızı varsayıyormuşsunuz! Ne diyelim kolay gelsin...

Sevgili Fikret Orman bu kulüp 113 yıllık tarihinde çok başkan gördü fakat ‘her şeyi ben yaptım’ diyenini, aralıksız konuşanını, nerede ve nasıl durması gerektiğini bilmeyenini, ‘Beşiktaş halkın takımı değil, saray takımı’ diyenini ilk kez görme olanağını sayenizde buluverdi. Sevgili başkan, halk sizsiniz, bizleriz, kar-kış, yağmur-çamur demeden tribünde takımını destekleyen yandaş grubu. Dilerseniz bundan böyle ya konuştuktan sonra düşünün ya da konuşmadan önce!...

@asenaozkn