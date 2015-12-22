Beşiktaş, hakem ve paranoya!

Velev ki hakem Alper Ulusoy ilk yarının son dakikasında topun sarı kartlı Bilal Aziz’in eline değdiğini görmedi, ya kale arkasında pozisyonu sadece üç metre mesafeden oldukça net şekilde izleyen yardımcısı?

Yargının hükümetin baskısı altında olduğu iddia edilirken, medyanın söz konusu baskının en ağırına maruz kaldığı tartışılırken, hakemin ‘ürkmeden’ yansız yönetim göstermesini beklemek ne derece doğru? Baskıların hakem kararlarına ulaşmasını düşünmek ‘paranoya’ mı olur? Kaldı ki dün gece Beşiktaş’ın rakibi, onursal başkanlığını AKP’li Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı Osmanlıspor’du… Top, Bilal Aziz’in eline değdiğinde yardımcı hakemin Alper Ulusoy’u ikaz etmesi, sahadaki otoritenin de önce Bilal Aziz’i ikinci sarı kartla oyun dışında bırakması sonrasında da penaltı noktasını göstermesi gerekirdi. Bunun tartışılır yanı yok. Gerisi teferruat!

Beşiktaş çok mu iyi oynadı? Elbette hayır, üstüne üstlük sezonun tartışmasız en kötü futbolunu Osmanlıspor karşısında sergiledi. Rakibine baskı kuramadığı gibi baskıya karşı koymaya çabalayan takım olup çıkıverdi, başkentin ayazında. Ne var ki, Beşiktaş’ın sorunu rakipler ya da hakemlerle değil. Siyah-beyazlı ekibin şu sıralar problemi şansı fazlaca yaver giden teknik direktörü Şenol Güneş… Hatalarında ısrar etmesi, objektif eleştiri sunanların da kendisini ile aynı enlemde düşünmesini istemesi, öncelikli sorun gözüküyor.

Sevgili Şenol Güneş sen istediğin kadar ‘inadım inat’ de, bizde ‘Olcay Şahan ile olmaz sol kanat’ görüşünü savunalım ama kırmadan, saygıyı yitirmeden! Şenol Güneş şanslı, zira dün gece sahada fırtına bağlamında esen Osmanlıspor’un siyahı oyuncuları son vuruşlarda beceri noksanlığından bolca örnek sergilediler. Şenol Güneş şanslı, tüm kaprisine karşın forma verdiği Tolga Zengin bir kez daha hatalı çıktığında ağlara giden topu Ersan Adem Gülüm son anda savuşturdu. Şenol Güneş şanslı, ikinci yarıda sürekli oyundan aldığı Jose Sosa bu kez sahada kaldı ve attığı gollerle galibiyeti getiren isim oldu. Şenol Güneş şanslı, sezonun en kötü oyunu ile Beşiktaş kazandı. Beşiktaşlı futbolcuların dün gece ne oynadığını ya da oynamaya çabaladığını sanıyorum tek anlayamayan ben değilim! Jose Sosa’nın akıl dolu vuruşları olmasa neler yazılırdı neler! En iyisi yeri gelmişken ben yazayım; Şenol Güneş, Tolga Zengin, Olcay Şahan üçlüsü ile Beşiktaş’ın işi zordan da öte. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar…

Diyelim ki, Beşiktaş sezon bitiminde şampiyon oldu. Yandaş grubu bilmiyor mu, bir kez daha Avrupa’da hayal kırıklığı yaşanacağını. Beşiktaş yandaşı, olup bitenin bilincinde bu nedenle kanıksamıyor bazı isimleri. ‘Gökhan Töre niye oynamadı’, sorusunun yanıtı da Şenol Güneş’te! Beşiktaş kötü zeminde, mehter marşı eşliğinde, çok kötü oynadı kazandı ancak öyle geliyor ki bu son ikaz tabii anlayana…

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