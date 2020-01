Atiba üzerine bir methiye!

‘Ecnebi futbolcu’ denildiğinde aklıma ilk gelen Trabzonlu fanatiklerin havaalanında açtıkları pankart oluyor nedense!

“Kimi geldi yaptı gaf, kimi oldu gitti af, kurtar bizi büyük Pfaff…” Trabzonspor, 89 yılında Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff’ı transfer ettiğinde deneyimli oyuncu bu pankartla karşılanmıştı, kentteki havaalanında… Elbette başka yaşanmışlıklar da mevcut belleğimde, ‘ecnebi futbolcuların’ omuzlarda gelişleri, buruk kimi zaman da ‘utanç’ içeren vedaları ile ilgili!

‘Kimler geldi kimler geçti, hiç birisi hasretini gideremedi, en güzeli senin kadar sevilemedi…’ Sol Raye’in seslendirdiği "If We Were Free" adlı parçanın Türkçe versiyonunun salt Les Ferdinand için söyleneceğini varsaymam hataymış demek ki! Ancak nereden bilebilirdim Atiba Hutchinson adında Kanadalı futbol sihirbazının Beşiktaş’a gelip, oynadığı futbolun yanı sıra saha içindeki centilmenliği ile gönüllerde taht kuracağını… Neyse ki Atiba Hutchinson omuzlarda gelmedi! Beşiktaş’ta oyunun kaderini değiştirme yetisine sahip öncelikli futbolcu elbette ki Ricardo Quaresma ancak Atiba Hitchinson faktörünü göz ardı etmek, futbolun felsefesine ihanet etmek olur. İtiraf etmem gerekir ki, Kanadalı oyuncuya duyduğum hayranlığımın ardında önce örnek yaşamı sonra sahadaki performansı geliyor. Geçmiş zaman; Beşiktaşlı futbolcular adını anımsamadığım bir organizasyona katılmak için yeni stada geliyorlar, görüntüleri televizyondan ekranından izliyorum. Henüz ‘rüştünü’ ispat etmemiş futbolcular son derece pahalı ve lüks araçlarından inerken, Atiba’nın herkesin kullandığı sıradan otomobilini park etmesi, sanırım derin bir iz bırakıverdi emek, emekçi ve görgü üzerine! Uzun süredir böylesine istikrarlı, işini kusursuza yakın yapan ve kapristen ırak bir futbolcu izlemedik. Atiba Hutchinson sanıyorum sadece Beşiktaş yandaşlarının beğenisini kazanan oyuncu da değil… Biraz yeteneğe sahip genç oyuncuların Kanadalı futbolcunun sahadaki görüntülerini bıkmadan, usanmadan izlemeleri gelecekleri için önem arz ediyor, bizden anımsatması!

Beşiktaş, Akhisar’ı 3-1 yenerken de Atiba’nın oyunu bir kez daha öne çıktı. Tabii ki Ricardo Quaresma’nın hakkını da teslim etmeli. Saha içinde vereceği tepkileri ve bunun zamanlaması asla kestirilemeyen Portekizli oyuncunun yapacağından emin olunan tek şey, sonuca giden ortaları. Oğuzhan Özyakup’un top kayıplarını, Atınç Nukan’ın savunmadaki basit hatalarını konuşmuyor ya da yazmıyorsak ardındaki neden Atiba Hutchinson ile Ricardo Quaresma ikilisidir. Haftayı yengi ve rakipleri puan farkını açarak noktalamış takıma eleştiri sunmak yerinde olmaz. Ancak bu hata yapılmadı anlamı taşımamalı! Futbolcular da, teknik direktör de kutlanır, tribünlerde İzmir Marşı’nı söyleyen Beşiktaş yandaşı ise alkışlanır…