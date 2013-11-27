Sadece benim mi algım seçiyor yoksa milletin algısı mı bozuk!

Bu sabah gazeteleri elime alınca ilk gözüme çarpan Radikal gazetesinin “Sanki Ermenilere satıyoruz” başlığı oldu.

Algıda seçicilik.

2012 yılında da Türkiye'de “yabancıların” toprak alabileceği yönündeki yasanın çıkmasıyla birlikte şöyle bir haber yapmıştı Hürriyet, hatırlayalım;

HÜKÜMET, Mütekabiliyet Yasası kapsamında ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşları ve edinim şartlarını belirledi. Buna göre, 183 ülkeye satış izni verilirken, Suriye, Ermenistan ve Kuzey Kore liste dışında kaldı. Türkiye’nin komşularının da sınır illerinden mülk edinmesi yasaklanırken, Yunanistan’a da sınırlamalar getirildi.

(12.08:2012) http://www.hurriyetemlak.com/183-ulkeye-konut-satisinin-onu-acildi/emlak-yasam-sektorden-haberler/MV7UvgF1R5w=

Gaziosmanpaşa'daki sorun aslında bir kentsel dönüşüm problemi. Ancak burada bile Ermeniler, Rumlar, Yahudiler çıkabiliyor karşımıza. Ne de olsa ülkemizde öğretilmiş cahillik sadece halkın değil, belediye meclisi üyelerinin de sorunu...

"Sadece ilçe vatandaşlarına satılacak" denilerek yıkılan bölgede, evler yeterli ilgiyi görmeyince belediye meclisi satışları ilçe dışına da açmaya karar veriyor.

Semt halkının mağduriyeti bir yana buraya kadar herhangi hukuksuz bir durum yok.

Gelin görün ki Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'ndeki tartışmalarda sıkışan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yılmaz Özkan, kararı "Yurt dışından Ermeniye, Yunanlılara, İsraillilere satmıyoruz" diye savunuyor. Daha sonra da bu ifadeler tutanaktan siliniyor.

Belli ki birileri bu sözlerin yanlışlığına karar vermiş ve tutanaktan sildirmiş.

Hani bazılarınız “İyi bari Doktor ünvanlı Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkan hatasını anlamış ve tutanaktan sildirmiş” diyebilirsiniz.

Ama Dr. Yılmaz Özkan'dan talebim sonrasında bugün bana belediyeden gönderilen açıklamaya göre bu sözleri tutanaktan sildiren de kendisi değil. Üstelik yazılı açıklamada da bu ayrımcı ifadeleri tırnak içerisine alarak kendisi yerine koyuyor...

Şöyle diyor Özkan;

Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı kastetmedim. Ancak bu sözler, “ırkçılıkla” ve ülkemizde yaşayan “Ermeni” vatandaşlarımızla kasıtlı olarak ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Belediye Meclisi toplantısı sırasında söylediğim, “Şimdi öyle bir hava estirilmeye çalışılıyor ki, sanki biz yurtdışından işte Ermenilere, işte Yunanlılara, İsraillilere, işte başka milletlere oradan daire satacağız... Buradan daire almak istiyorsa İzmirli vatandaşımız alsın, Adıyamanlı alsın, Diyarbakırlı, Rizeli, Trabzonlu alsın... Bizim vatandaşımız gelip alacak” sözleri çarpıtılmıştır.

Her seferinde Bülent Arınç'ın “Başbakan öyle demek istemedi aslında” şeklinde çıkışları gibi tepeden aşağıya öğreNilmiş ya da öğreTilmiş bu çaresizlikle dolu işte siyasetimiz.

Sıkışınca çatacak yer ararsanız bizler buradayız;

Ermeniler,

Rumlar,

Yahudiler...

Bazen Süryaniler ve Ezidiler de ekleniyor bu listeye.

Başbakan'ın grup toplantılarında arka arkaya saydığı kardeş milletler arasında;

Arnavutlar, Türkmenler, Çerkezler diye sıraladığı milletler arasına giremiyoruz ama saldırılacak, laf atılacak milletler sıralaması belli;

Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler...

2012 yılında da 'topraklar satışa açıldı ama Ermenistan dışında' haberlerini de katarsak işin içine, hala tehdit unsuru olarak gözüken biz Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler bu listeden hiç çıkamayacağız anlaşılan.

Ben yine de saygıda kusur etmeyeyim, ne de olsa Doktor ünvanlı bir belediye meclis üyesi ve Gop Belediye Başkan Yardımcısı, yazılı açıklamasının tamamını vereyim, siz karar veriniz...

Basın açıklaması

Eksik ve yanlı habere itibar etmeyiniz

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirildiği Gaziosmanpaşa’da, önceki gün belediye meclisinde yaptığım konuşma, kamuoyuna yanlı ve yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

Meclis konuşması sırasında özellikle “yurtdışından” kelimesini kullanarak konutların Türk vatandaşları dışında kimseye satılmayacağını vurguladım. Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı kastetmedim. Ancak bu sözler, “ırkçılıkla” ve ülkemizde yaşayan “Ermeni” vatandaşlarımızla kasıtlı olarak ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Verdiğim ülke örnekleri, sadece tesadüfe dayalıdır. Yabancı ülkelerin herhangi birisini de verebilirdim. Örnek verdiğim ülkelerde yaşayan milletlere yönelik herhangi bir kasıt ya da ayrımcılık niyetim kesinlikle yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir konuşmamda “ırkçılık” söylemine ya da belli kesimlere yönelik ayırım veya kayırma bulunmayacaktır.

Belediye Meclisi toplantısı sırasında söylediğim, “Şimdi öyle bir hava estirilmeye çalışılıyor ki, sanki biz yurtdışından işte Ermenilere, işte Yunanlılara, İsraillilere, işte başka milletlere oradan daire satacağız... Buradan daire almak istiyorsa İzmirli vatandaşımız alsın, Adıyamanlı alsın, Diyarbakırlı, Rizeli, Trabzonlu alsın... Bizim vatandaşımız gelip alacak” sözleri çarpıtılmıştır.

Tüm vatandaşlarımızın Gaziosmanpaşa’da inşa edilen Sarıgöl-Yenidoğan Kent Konutları’ndan daire satın alabileceğini anlatan bu sözlerim içerisinden “yurtdışı” kelimesi çıkarılarak, “Sanki Ermenilere satıyoruz” ve “Tutanaktan çıkarılan ırkçı savunma” başlıklarını atmak, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi art niyetli olduğu açıktır. Yapılan habere ilgi çekmek için başlıklarla oynamak yerine doğru ve tarafsız haber yapmayı ilke edinmek, çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Saygılarımla,

Dr. Yılmaz Özkan

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Başkan Yardımcısı