Putin'in 'grup toplantısı'!

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Kırım ve Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunurken, Ukrayna'daki yolsuzluk vakalarına da değindi.

Gündem Kırım olunca bu yolsuzluk açıklamalarına Türkiye'de pek de değinen haber kanalı olmadı.

Doğrudan sert konuşmayı seven Putin'in yolsuzluk açıklamalarıyla aslında bir anlamda, Türkiye'de kendi grup toplantısını yapmış oldu. Tüm haber kanalları canlı yayınladı nihayetinde bu basın toplantısını.

Parti liderlerinin seçim mitinglerinde olduğu bu salı gününde Putin'in yolsuzluk üzerine Ukrayna'ya çatarken biz Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını düşünüyorduk.

Putin'in sözlerinden özne olan Ukrayna'lıları çıkarıp Türkiye'deki siyasi karakterleri koyduğumuzda ilginç bir tablo çıkıyordu karşımıza...

Amacım Ukrayna ile Türkiye'yi kıyaslamak değil. Ancak Putin'in açıklamalarındaki 'paralel'liğe eğlenceli bir bakış atmak.

Hani kleidoskoplarda olur ya. Bir çevirirsiniz silindiri farklı bir şekilde görünür size görüntü. Ama aslıdna baktığınız şey aynıdır... Gerçek...

Her cümleyi bir benim öznemle bir Putin'in öznesiyle okumak zorunda kalacaksınız ama eğlenceli olacak merak etmeyin... :)

Putin’in açıklamalarından çok rağbet görmeyen satırbaşları:

Ukrayna’daki (Türkiye'deki) karışıklıktan bu yana bir çok insan etkilendi hiçbir şey iyiye gitmedi. Yolsuzluk artmış durumda toplum bölünmüş durumda Ukrayna’daki (Türkiye'deki) durum giderek kötüye gidiyor. İnsanlar bir takım değişiklikler istiyorlar.

Anayasaya aykırı neden davranıyorlar bunu öğrenmeye çalıştık aslında bir güç göstergesi yapıldı. Ukrayna’da (Türkiye'de) güçlerini göstermek istediler ama tam tersi sonuçlar aldılar. Olumsuz etkiler oldu burada olağanüstü bir durum var.

Abramovic (Bizde Başbakan olabilir) ile bir takım anlaşmalar imzalandı. Milyonlarca dolar cebine indirdi ancak anlaşmayı yerine getirmedi. Ben bu anlaşmayı sorduğum zaman cevap vermedi. Bu adam mutsuzluk yarattı. İnsanların da buna tepki göstermesi çok doğal fakat buna yasal çerçevede cevap verilmeli, nasıl bir kader çizilecekse buna kendileri karar vermeli. Ülkenin geleceğine de ancak bu şekilde karar verilmeli.

Anayasal mahkemeleri lav ettiler

Bugün anayasal mahkemeler lav edilmiştir Ukrayna’da (Türkiye'de) bu yasal değildir. Ayrıca avcılara bir takım haklar vererek davalar başlattılar. Eğer bir suç varsa dava açılabilir dava açılabilir böyle emirler mümkün değil.

Şaka bir yana Putin gerçekten de Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmaları hakkında ne düşünüyordur acaba?