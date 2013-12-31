Müslümanlaştırılmış Noel Baba; Hacı Nikola!

Ermenistan izlenimlerini yazmaya devam edeceğim ama arada bunu yazmadan edemeyecektim.

Malumunuz Hıristiyanlar bugünlerde Noel bayramını kutluyor. Yani İsa'nın doğuşunu.

Hıristiyan dünyasının doğusundan batısına birçok mezhebi 24 Aralık'tan itibaren Ocak ayının ikinci haftasına kadar uzanan bir sürede farklı takvimlere göre bu bayramı kutlamaktalar.

Nüfusu bu ülkede %1 de olsa , birçok farklı Hıristiyan'ın da en kutsal günleri bunlar.

Türkiye bir yandan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, yargı emniyet gerginlikleri ile uğraşa dursun Noel'de yapılan birkaç eylem bize bugünki Müslüman siyasetçilerin büyük bir bölümünün nasıl bir altyapıdan geldikleriyle ilgili doneler veriyor.

Adeta kendi kendine bir turnusol kağıdı yaratıyor bu Noel Baba eylemleri.

Nihayetinde eylemi yapanlar bir zamanlar başbakan ve şimdiki AK Parti kabinesinin birçoğunun da altyapısından yetiştiği Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri...

Hergele Meydanı ve Beyazıt Meydanı'ndaki Noel Baba eylemlerinden bahsediyorum.

Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım; farklı fraksyonlardan ve partili müslüman gençlerden belirli sayıda insan bu iki meydanda 27 Aralık'ta birer eylem gerçekleştirildi.

İkisinin de sloganı aynıydı: “Müslüman Noel kutlamaz”.

Bence gayet hakılar, nasıl bir Hıristiyan Ramazan'da oruç tutmuyorsa (bazı din görevlilerimiz zamanında empati olsun diye tutmuştur) Müslümanların da Noel kutlaması biraz garip geliyor bana.

Ancak her dini bayramı bir satış kampanyasına çeviren kapitalizmde bunun önünü almak pek mümkün değil. Sevgililer günü olan ve Saint Vaneltine (Aziz Valentin) bir tüketim günü olarak Hıristiyan ya da değil tüm dünyaya empoze edildi bile...

Bu açıdan bu protestoları yapan gençlere kendi ifade özgürlükleri çerçevesinde hak veriyorum.

Öte yandan bu etkinliğin düzenlenmesi sırasında tarihin kara sayfalarından çıkardıkları, dindar bir adamın Noel Baba'yı yumruklayan karikatüründen yarattıkları afişteki nefret söylemi ve eylem sırasında yanlarına aldıkları Noel Baba 'şişme bebek'lerine ettikleri eziyeti anlamak mümkün değil...

Hergele Meydanı'ndaki eylemde bir grup genç bu global ekonomiye katkı sağlayarak marketten aldıkları Noel Baba balonunu sünnet ederek tepkisini gösterdi.

O balon nasıl oldu da patlamadı ben de anlamadım ama bu eylemi gerçekleştiren arkadaşların kendi protestolarının özüne aykırı davrandıklarını anladıklarını zannetmiyorum.

Noel Baba'yı sünnet ederek Müslümanlaştırmak, bir anlamda Noel kutlayabilmek için Noel'i Müslüman bayramına çevirmek gibi...

Hıristiyanlık'ta ve diğer birçok dinde de bunun örneği çoktur.

Pagan, çok tanrılı olan toplumlarda dini devrimler eski pagan gelenekten gelen tanrıları Azizlik mertebesine taşıyarak, bayramlara da özel dini anlamlar yükleyerek yapılmıştır.

Örneğin Pagan Ermenileri Hırsitiyan yapan Aziz Aydınlatıcı Krikor (Surp Krikor Lusavoriç) putları kırmış, tapınakları yok etmiş ama gelenekleri değiştirememiş ve pagan bayramlardan Hıristiyan bayramlar üretmiştir. Bağbozumunun olduğu Ağustos ayında Meryemana yortusu koymuştur mesela. Böylelikle Pagan geleneleri kutlarken Hırsitiyanlığa doğru ilerletmiştir toplumu.

Sarkis Seropyan'ın bu konudaki kitabı çok güzel bir kaynaktır, okumanızı tavsiye ederim. (Can Gülüm Anahit ve KazbenErmeni Tanrıları Konuşuyor Sarkis Seropyan Belge Yayınları / Marenostrum / Mitos Dizisi)

Neyse meselemize dönersek. Noel Baba'yı sünnet ederek Müslümanlaştıran gençler Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olan Anadolu Gençlik Derneği gençleriydi.

Onlar yüzüne çarpı konulmuş 'Balon Baba'yı patlatmadan sünnet ederken benim aklımdan; “Küçükken bu arkadaşlarımız hep noel kutlamak istemiş ancak aileleri onlara bir türlü izin vermemiş olmalı” diye geçiyordu.

Her yılbaşı televizyonlardan Noel filmleri seyredip (Evde Tek Başına gibi...) sonra hiçbir zaman hediye alamadığınızı düşünsenize.

Benim Adile Naşit'in 'Uykudan Önce'sini kapatmadan önce saydığı isimler arasında “Bir gün Aris de diyecek” diye beklediğimde uğradığım hüsrana onlar da Noel Baba'yı beklerken uğramış olmalılar...

“Yazık değil mi bu gençlere, bu çocuk ruhlu siyasi partilerin gençlik kollarına”

Yazık tabii...

Sonra Şirinevler mahalle muhtarının yaptıklarına gitti aklım. Mahallenin ortasına;

“Bu yıl da Şirinevler'e Noel Baba gelmeyecek” yazan bir pankart asmış.

Yazık değil mi muhtar amca mahallende yaşayan ve Noel Baba'nın gerçekliğine inanan onca çocuğa?

Sen inanamadın diye, niyedir o pankartı okuyabileck çocukların hevesini kırmak?

Sonra 25 Aralık gecesi, Kadıköy’deki Sultan 3. Mustafa İskele Camisi’nin elektronik panosunda yer alan “Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır” ayeti geldi gözümün önüne.

İmam amca şimdi ben senin dostun olamayacak mıyım?

Liste uzadıkça uzuyor.

Bakalım 31 Aralık'a kadar daha neler göreceğiz.

Şimdilik en azından bazı Müslüman gençlerin rüyalarını gerçekleştimiş olduk.

Artık sünnetli bir Noel Baba'mız var.

Haydi adını da ben koydum; Hacı Nikola olsun, ne dersiniz!