Bir gün olur da rüyanızda beni görürseniz!

Gün geçmiyor ki sosyal ağlardan “Bugünkü falınızı öğrenmek ister misiniz?” diyen mailler gelmesin.

Astroloji ciddi iştir.

Hele rüya yorumlamak çok daha ustalık ister.

Kahve falını hafife almayın.

Ama gel gelelim işi fazla da ciddiye bindirmeye gelmiyor bizim insanlarımız.

Bir arkadaşımın sosyal medya paylaşımı üzerine başladım internet sitelerinde son dönem aranan rüya tabirleri arasında Ermenilerin izini sürmeye.

En çok tıklanan rüya yorumları arasında bakın ne buldum...

Site herkese açık olduğundan doğrudan alıntılıyorum isimleri kırpmadan.

Zehra M. (Yaş : 33) BURSA / ORHANELİ Sordu: Merhabalar geçen gece ilginç bir rüya gördüm. Rüyada Ermeni evi görmek neye yorumlanır yorumlayabilir misiniz ?

CEVAP: Rüyada ermeni evi görmek, maddi sıkıntılardan feraha çıkmaya, zorluk çekmeden kazanılan mala, hak edilen kuvvete ermeye, işyerinde terfiye, bereketli geleceğe, yeminin tutulacağına, sağlıklı bir ömre, becerikli bir kimseye, yüksek mevkiye çıkılacağına, gönül ilişkisinin iyi gittiğine, manevi yükü bulunan kimseden kendini kurtarmaya delalettir

Olumsuz yorum olarak sıkıntıya düşmeye, maddi zorluğa, iş nedeniyle sıkıntıya, korkuya olmasına, korktuğu şeyden emin olunacağına işarettir.

Rüyada ermeni evi görmek tabiri, Daha olumlu bir pencereden bakan ulemalar şöyle tabir ederler ki: Bu rüya meşakkatle birlikte hak edilen az olan kazancının artacağına, sıkıntılara göğüs gererek kavuştuğu saygınlığa, uğraşarak hak ettiği feraha, zorlukla düşlediği temiz rızka işaret eder.

Leyla Ü. (Yaş: 29 – İstanbul) sordu : “Selamun aleyküm, 2 gece önce size yazdığım rüyayı gördüm. Rüyada ermeni kadın görmek açıklar mısınız? “

CEVAP: Rüyada ermeni kadın görmek, yararlı uğraşlar ile meşgul olacağına, dostlarıyla birlikte mutlu olmaya, bol berekete, malın hayırlı olmasına, bonkör yöneticiye, huzur bulmaya, dünyalığa gelecek bolluğa, dostluklarında başarıya, şana sahip olunacağına, hatrı sayılır kuvvet sahibi olmaya, maddi zorluklardan sıyrılmaya delalet eder. Olumsuz anlamda can sıkıcı bir hale gelmeye, ticaret alanında zarara, sıkıntıya düşmeye, korkuya başına gelmesine, sıhhatin bozulacağına işaret eder. Bazı durumlarda da rüya uzmanları şöyle tabir ederler ki: Görülen rüya ümitsizlikten sonra kavuştuğu başarıya, zahmet çekerek gözlediği daha iyi bir hayata, meşakkatle birlikte kavuştuğu şana, uzun bir bekleyişin sonunda düşlediği onura delalettir.

Bunun gibi birçokları var. En popülerler arasında siteler bana

“Bunları da mutlaka okuyun” diyor...!!

Rüyada ermeni görmek Turap T. (Yaş: 42 - Manisa) sordu…

Rüyada ermeni mezarlığı görmek Atiye Ü. (Yaş: 40 - İstanbul) sordu…

Rüyada ermeni olduğunu görmek Orçun P. (Yaş: 49 - İstanbul) sordu…

Rüyada ermeni evi görmek Yaşar B. (Yaş: 28 - İstanbul) sordu…

Rüyada evlendiğini görmek kadın Fahrı T. (Yaş: 53 - Bursa) sordu…

Benim anlamadığım rüyanda gördüğünün Ermeni olduğunu nereden biliyorsun arkadaş.

Şivesinden, mi burnundan mı? Anlamadım ya Rum ise, Yahudi olamaz mı? Ya da Türk, Kürt ne bileyim...

Burada rüyayı yorumlayan kadar rüyayı sorunlara da hafiyelik düşüyor. Bildiğiniz rüyada baştan sonra anlamaya çalışmışlar kimdir bu kimdir bu diye...

Bu rüyaların böyle yorumlanmasında bile önyargılarımız konuşuyor. Ermeniler hep 'zengindir' 'adalarda modalarda' otururlar ya ondan herhalde olumlu olarak berekete, bonkörlüktür diyor yorumcu. Olumsuz anlamda da “Ermeniler bu memleketin başına hep dert oldular” söyleminden yola çıkarak sıkıntılar çıkaracakçılar var...

Neyse Türkiye'de 2015'e gelindiğinde bu rüyaların anlamlarının sorulmasının artması çok manidar bence...

Birilerinin ruhu geride kalanları 'rahat' bırakmıyor herhalde ki bu yukarıdaki okuduğunuz yorumların hepsi Ocak 2015 itibariyle yazılmış...

Bence siz siz olun rüyanızda bir Ermeni görürseniz, hele hele beni görürseniz hemen uyanın, evel allah toprak moprak talep ederim sonra rüyada...

Birkaç tabiri de şöyle yorumlamışlar elinizin altında bulunsun, demedi demeyin.

Rüyada Ermeni Kilisesi Görmek

Rüyayı gören kişinin kötü kimselere rastlayacağına, onlara inanarak işbirliği içine gireceğine, ortaklık edeceğine ve sonunda malını ve parasını kaybederek dolandırıldığını ve aldatıldığını anlayacağına fakat iş işten geçtiği için yapacak birşeyin olmadığını fark edeceğine tabir edilir. Rüya sahibi melanetli ve musibetli olaylar yaşayacak demektir.

Rüyada Ermeni Eczanesi Görmek

Rüya sahibinin can derdine düşeceğine, kendiyle uğraşmak zorunda kalacağına bu nedenle de gözünün hiçbir şey görmez hale geleceğine yorulur. Rüya sahibi özellikle de sağlık konusunda aksilikler yaşayacaktır diye kabul edilir ve sağlığına özen göstermesi gerektiğine dikkat çekilir.

Rüyada Bir Ermeniyle Tartışmak

Rüyayı gören kişinin tabiri caizse şeytanın bacağını kırmayı başaracağına, bu sayede işini gücünün rast gideceğine, şansının ve kısmetinin açılacağına, hayatının düzeleceğine, sorunlarının ortadan kalkacağına, geçiminin kolaylaşacağına ve yaşamının yavaş yavaş istediği doğrultuda ilerlemeye başlayacağına alamet eder.

Rüyada Ermeni mezarlığı görmek

Sevince ermeye, finansal yükü bulunan yabancıdan kurtulmaya, uzun ömre, rızkın temiz olmasına, sevdikleriyle iyi geçinmeye, ticari getirisi yüksek iş içinde bulunacağına, yüksek gelire, imrenilen güce ulaşmaya, aşk hayatının iyi gittiğine, mülke gelecek fazlalığa, zahmetsiz elde edilen kazanca delalettir. Olumsuz anlamda sıhhatin yitirileceğine, kıymet düşmesine, düşmanlığını saklayan tanıdığa, çözümü karmaşık bir olayla yüz yüze gelineceğine, hilekar bir yabancıya işarettir. Farklı bir çerçeveden bakan ulemalar şöyle tabir ederler: Bu başarısızlıktan sonra hayalini kurduğu iyi bir geleceğe, verdiği uğraşların sonunda düşlediği nimete, sıkıntıya düşerek kavuştuğu varlığa, mağlubiyetten sonra özlediği daha sağlıklı bir hayata yorulur.