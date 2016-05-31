Tükürüğünde boğulmak!

Sözün ağırlığı ve önemi ortadan kalktıkça kendimizi anlatmak için başka eylemleri kullanmaya başladık. Gündelik hayatımızda son derece sığ ve klişeler üzerinden konuşan insanlar olmamıza rağmen yine de hepimizi frenleyen başka etmenler vardı.



İçinden geçtiğimiz yıllarla birlikte daha iyiye, güzele doğru ilerlemek yerine her seferinde biraz daha seviyeyi düşürmeyi maharet haline getirdik. Çirkinleştik, seviyeyi düşürdük ve belki de hepsinden önemlisi daha önceleri sinemada, dizilerde gördüğümüz ‘kötü’ karakterini çok daha fazla benimser olduk.



Bireyin değerinin anlaşılması sürecini egoların değer kazanması buna karşın toplumsal değerlerin değerini yitirmesi olarak anladık. Herkesin birbirine saygı duyması üzerinden yürüyebilecek olan zemini de elbirliği ile ortadan kaldırdık. Kim daha güçlü ise onun dediklerinin doğru olduğu bir ülke olmaktan bir türlü uzaklaşamadık. Bu yüzden bu coğrafyada ‘tek adam’lık kader olmanın ötesinde bir anlama sahiptir.

Sokakta, siyasette, ailede ve tabii ki spor sahalarında da benzer davranış kalıplarını dolaşıma soktuk. Bize zarar verme ihtimali olan kişiye saygı görünümlü davranış gösterme uyanıklığımızı hiç ama hiç terk etmedik.



Son otuz yıl içinde spor sahaları da bu açıdan yeniden dizayn edildiler. Gücün daha fazla hissedildiği bir toplumsal iklimde spor sahaları rahatlıkla buna karşılık bulunabilecek kimlikler üretilecek yerlerdir. Yönetici modelimizin her defasında böylesi bir şekilde işliyor olması herhalde tesadüf değildir.



Benzer durum teknik direktörlerimiz için de geçerlidir; demokratik, katılımcı teknik direktörler bizim takımlarımızda karşılık bulamazlar. İmparatorlara ihtiyacımız var, çünkü ancak onlar sıkıntıda giden bir oyunu ‘motivasyon’ yoluyla çevirebilme kapasitesine sahiptirler. Bir de onların yaptıklarını hiç kimse eleştirme cesareti gösteremez, buna cesaret edenler çok kısa bir süre içerisinde hak ettikleri karşılığı alırlar.



Rol modellerinin aynı tip insanlardan oluşması ve delikanlılığın, erkekliğin her defasında biraz daha yüceltilmesi yine bu dönemin ürünleridir.