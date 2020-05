Koronavirüs'ün yaşlılara ve toplumsal hayata etkileri

Sadece paraya odaklı bir futbolun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bizi getirdiği noktanın her ne olursa olsun "show must go on" (şov devam etmeli) anlayışı olması hem bunca yıllık geleneğin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir hem de insan sağlığının paraya tercih edilmesinin kabulü demektir