T24 LogoT24 Logo

Ahmet Talimciler

talimciler@hotmail.com

17 Mart 2017

Geriye ne kalacak!

Gittikçe daha fazla sertleşen ve her defasında karşımızdakileri azarlayan bir yapıya bürünmeye başladık...

Yaşadığımız aksiyonların ardı arkası kesilmeyen bir hızla sürmesinden sonra insanın aklına ister istemez, ya sonra ne olacak? Sorusu geliyor. Gittikçe daha fazla sertleşen ve her defasında karşımızdakileri azarlayan bir yapıya bürünmeye başladık.

Bize yönelik yapılanlara karşı tepkimizi göstermemiz doğal olmakla birlikte kullandığımız dil üzerinden tanımlandığımız gerçeğini gittikçe daha fazla görmezden gelmeye başladık. Ardından ise sık sık Türk misafirperverliğine yönelik sözler etmeyi ve gelsinler de gerçek konukseverlik nasıl olurmuş görsünler demeyi de ihmal etmiyoruz.

Kendimizin hoşuna gitmeyecek sözleri bir başkasına söylemek ve buradan konukseverliğe geçiş yaparak olan biteni görmezden gelmek mümkün değildir. Şöyle medyaya yansıyan haberler üzerinden yapacağınız küçük bir gezinti bile durumun ne kadar vahim bir hal almaya başladığını fazlasıyla gösterecektir. ‘Avrupa Titriyor, Şoka Uğradılar, İşte Şimdi Yandılar, Günlerini Görecekler’ cümleleri üzerinden yaşadıklarımızı anlattığını zanneden bir medyamız var.

Böylesi bir dil ne gündelik hayat içerisinde ne de diplomatik ilişkiler de işlevsel sonuçlar doğur(a)maz. Düşman algısı yaratmakla ülke içerisinde yaşanan gelişmeler makul, mantıklı ve sağlıklı bir yörüngeye oturtulamaz.

Çünkü istediğiniz kadar biz öyle bir millet değiliz ifadesini kullanın milliyetçilik denilen iki ucu keskin bıçağı bilemeye başladığınız andan itibaren karşılığının da bileneceğini unutmamalısınız. İçeriye dönük olarak gerçekleştirilen her türlü söylem beraberinde hiç beklemediğiniz sonuçların ortaya çıkmasına da yol açabileceği gerçeğini de aklınızdan hiç çıkartmamanız gerekecektir.

Ülke gelirine bir hayli önemli bir katkı sağlayan turizm alanı açısından bu durum son derece sağlıksız bir yapının oluşmasına ve can sıkıcı olaylarla karşı karşıya kalmamıza yol açabilir. İşte bu yüzden ülkeler arası ilişkiler temelinde yaşanacak olan gelişmelerin sonuçları öncesinde söylenecek olan sözlerin çok daha derinlerde etkiler yaratabileceği gerçeğini düşünerek hareket etmek zorundayız.

Büyük Türkiye,  Yeni Türkiye gibi söylemler son derece önemli kazanımlara işaret etmekle birlikte içlerinin doldurulması ve ardından özellikle ekonomik temelde yaşanan kazanımların yanına demokratik kazanımların da eklenmesi icap etmektedir. ‘Kürdan Cebimiz kadar ülke, bir üflesek nefesimizle  boğulurlar’ tarzında cümleler içeride bir kesim açısından yaratacağı etki olumlu olmakla birlikte bir de daha sonra götürebileceklerini de öngörmeyi düşünmek durumundayız.

Hiçbir ülkenin birbirinin gerçek anlamda dostu ve müttefiki olmadığı tamamıyla çıkarlar temelinde yürütülen ilişkilerin gerçek olduğunu aklımızdan çıkartmadan, yarınlara bakmalıyız. Ama tüm bunları gerçekleştirirken de dikkatli olmayı hiç ama hiç elden bırakmamalıyız.

Daha önce de dile getirmiştim imparatorluk bakiyesi olan bir milletin çocuklarıyız ve bu durum bizim zihnimizde çok önemli bir yer tutmayı sürdürüyor.

Son yüz yıl içerisinde yaşadıklarımıza bakıldığında iç açıcı olmayan nüfus ve toprak kayıplarını görüyoruz. Ama öte yandan geçen zaman dilimi içerisinde her şey çok fazlasıyla değişime uğramış durumda.

Geçmişin savaşlar üzerinden yürüyen fetihlerinin yerini çok daha kansız buna karşın çok daha etkili olan kültürlerin yok edilmesi ve bir örnekleştirilmesi süreci aldı. Bu yeni dünya düzeni içerisinde sadece sayısal güce dayalı orduların ya da büyük nüfuslu ülkelerin tek başına bir önemi kalmadı. Asıl önemli olan teknoloji üretebilme ve ürettiğiniz bu teknoloji üzerinden dünyada söz sahibi bir konuma gelebilme durumudur.

Buna dönük bir eğitim sistemini hayata geçirip geçiremediğinizden başlayarak, insanlarınıza nasıl bir gelecek bırakacağınıza kadar bir dizi uygulama sizi farklı kılmaktadır. Daha sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinden, daha yaşanası kentlere ve çevre dostu politikalara kadar kol kola yürüyen uygulamalar öne çıkmaktadır.

Burada belirleyici olan zenginlikten ziyade insan kaynağınızın hangi pozisyona ulaştırdığınız ve buna dönük uygulamaları nasıl hayata geçirdiğinizdir. Tüm bunları tamamladığınız anda ise size yönelik edilen sözler, tehditler ya da protestoların herhangi bir kıymeti harbiyesi kalmamaktadır. Geriye kalan çoğu zaman sizin çok da anlamadığınız bir ruh halinin yansımalarıdır sadece ve buraya ulaştığınız anda işler çok daha farklı bir minvalde ilerlemektedir.  

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Ahmet Talimcilert24köşe yazısıhollandatürkiyekriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

Yazarın Diğer Yazıları

Tağşiş/Taklit bu topraklarda eskidir

Yüz otuz yıl öncesine ait gazete haberlerinde de benzer uygulamaların olduğunu görüyor olmak çok acı. Çünkü bazı şeylerin hiç ama hiç değişmediğini ve bütün uygulamalara karşın aynen sürüp gitmekte olduğunu fark ediyorsunuz

Spor başka bir yer ve anlayıştır

İdeolojiler, kadın ve kadın bedeni üzerinden mürit toplamayı sürdürüyorlar. Buna karşın kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da var olduklarını göstermeye devam ediyorlar

Başkanların ağız dalaşına kurban edilen çalıştay

Buradan sonra demeç savaşlarının tam hız devam edeceğini ve bundan sonra bu takımların birbirleri ile oynayacakları karşılaşmalarda gerilimin daha da tırmanacağı bir sürecin ülke futbolunu/sporunu teslim alacağını söylemek için kahin olmak gerekmiyor!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24