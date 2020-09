Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri tartışması büyüyecek

Geçen hafta Kulüpler Birliği'ndeki bütün takımların oluruyla çıkartılan kümede kalma kararı sonrasında gözler 4 Ağustos tarihinde açıklanacak olan harcama limitlerine çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni rakamları açıkladı ve tartışma yeniden alevlendi çünkü beklenen bu limitlerin de yeniden gözden geçirilmesi ve esnetilmesi doğrultusundaydı. Oysa yeni açıklanan rakamlar bırakın esnetmeyi var olan durumun daha da zorlaştıracak bir konuma işaret etmekteydi. Burada üzerinde dikkatle durulması gereken husus net bir biçimde Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu arasında geçen sezon boyunca yaşanan gerilimin önümüzdeki sezonda da süreceğinin ortaya çıkmış olmasıdır. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın rakamlarının toplamı Galatasaray'ın toplamından aşağıda kalmaktadır.

Geçtiğimiz sezonun ortasında harcama limitleri yine tartışmaya açılmış ve Futbol Federasyonu Başkanı sayın Nihat Özdemir katıldığı bir televizyon programında limitlere uymayanlara bir sonraki sezon puan silme cezası verilebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi yeni limitler ve açıklanan listeye bakıldığında durum kulüpler açısından hiç de iç açıcı bir nitelik arz etmemektedir. Her şeyden önce karşımızda ellerindeki yabancı oyuncu sayısı nedeniyle bir hayli sıkıntıda bulunan kulüpler yer almaktadır ki özellikle üç büyüklerin futbolcu maaşları bu açıdan büyük bir problem olarak orta yerde durmaktadır. Yapılan düzenlemeler sonrasında önümüzdeki sezona ilişkin olarak başlayan transfer sezonunda yüzlerce oyuncu transferi haberine muhtemelen bu kez rastlayamayacağız. Gerçi bu büyük bir kayıp değil ancak net bir biçimde mali tablolar kulüplerin yapmayı planladıkları transferleri bile yapamayacakları bir yöne doğru hızla yol almalarına yol açmaktadır. Hatta bugün limitlerin açıklanması sonrasında "Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başında sahaya dahi çıkamayacağı"na ilişkin bir tweet sosyal medyada dolaşımdaydı.

Sosyal medyada özellikle Fenerbahçe taraftarları getirilen limit artışına ilişkin yaklaşımın takımlarının önünü kesmeye dönük bir anlayışın ürünü olduğunu ve bunun için yayıncı kuruluş aboneliklerini iptal ettirme kampanyaları düzenlemeyi tartışıyorlardı. Fenerbahçe kulübü de bu duruma ilişkin bir bildiri yayımladı:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir. Harcama limitleri uygulamasına ilişkin başından beri "kervan yolda dizilir" mantığı ile hareket edilmemesini, uygulanabilir, sürdürülebilir bir talimata ihtiyaç olduğunu ve mevcut haliyle Türk futbolunun adil rekabet ortamından uzaklaşacağını ifade etmiş; harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir… 2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 milyon Euro) limitin çok üzerindedir. Bu durum, yeni sezonda da kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021/22 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır… Bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.

Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa spor kulübü de sert bir açıklama yayımladı ve limit tahsis uygulaması değiştirilmediği takdirde ligden çekilme kararı alabileceklerini belirtti:

Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorundadır. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar, kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değil anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş, yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır… Alınan karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş futbol gerçeği ile bağdaşmaz. Türk futbolu üstenci bir tavırla yönetilemez. Türk futbolu, "Böyle yönetiyorum" anlayışına mahkûm edilemez. Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir.

Açıklanan kararların ardından Türkiye Futbol Federasyonu istifa etmelidir diyenlerin yanı sıra federasyonun harcama limitlerine uymayanlara yönelik puan silme cezasını uygulaması gerektiğini belirtenler de sosyal medyada yer alıyordu. Bu karar sonrasında taraftarların birbirlerine yönelik eleştirilerin dozajını kaçırdıklarını ve asıl mevzuyu göremediklerini düşünüyorum. Galatasaraylıların bazılarının Fenerbahçe için yaptıkları paylaşımlar durumun vahametini daha da arttırıyor. Sevgili taraftarlar elinizdeki oyunun her geçen gün biraz daha iplerinin sizlerin elinden kaydığı gerçeğini hâlâ fark etmemekte ısrar ediyorsunuz. Oysa bir günde takım sayısının arttırılması ve kümede kalma kararı kadar harcama limitlerindeki tuhaflık da orta yerde durmaya devam ediyor. Söz konusu gelişmeler Fenerbahçe üzerinden gerçekleşiyor çünkü Fenerbahçe spor kulübü bankalar birliği ile bir anlaşmayı henüz imzalamadı. Bu anlaşmayı imzalayan kulüplerin taraftarları ne var canım gayet normal diyebilirler fakat yeni normalimizin takımlarınızın kontrolünün tamamen sizin elinizden gitmesi gibi bir durumu beraberinde getirmekte olduğu gerçeğini göz ardı etmeyin lütfen. Önümüzdeki günlerde hem limit tartışmalarını hem ligden çekilme meselelerini hem de yayıncı kuruluş üyeliklerinin iptalini daha çok konuşacağız gibi gözüküyor.