Sedat Peker videoları: Bize ne anlatıyor ne anlatmıyor?

'İktidar' isimli kitapta anlatılan Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası'ndan örnekler Yasa 1: Efendinizi asla gölgede bırakmayın. Sizin üstünüzde bulunanların kendilerini üstün hissetmelerini sağlayın. Onları memnun etme ve etkileme arzunuzla yeteneklerinizi göstermede çok fazla ileri gitmeyin yoksa tam tersine neden olursunuz. Yani korku ve güvensizlik uyandırırsınız. Ustanızın olduğundan daha parlak görünmesini sağlayın ve gücün doruklarına tırmanın. Yasa 2: Arkadaşlarınıza asla fazla güvenmeyin, düşmanlarınızı kullanmayı öğrenin. Arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun; kıskançlığa daha kolay kapıldıkları için sizi daha çabuk aldatırlar. Ayrıca zamanla şımarır ve zorbalaşırlar. Ama eski bir düşmanınızı işe alırsanız o bir arkadaştan daha sadık olacaktır, çünkü kanıtlayacak çok şeyi vardır. Aslında arkadaşlarınızdan düşmanlarınıza göre daha fazla korkmalısınız. Yasa 3: Niyetinizi gizleyin. Eylemlerinizin ardındaki amacı asla açıklamayarak insanları dengesiz ve karanlıkta tutun. Eğer ne yaptığınız konusunda bir fikirleri olmazsa savunma hazırlayamazlar. Onları yanlış yola götürüp ortalığı toza bulayın, onlar sizin niyetinizi fark edene kadar çok geç olacaktır. Yasa 4: Her zaman gerekenden daha azını söyleyin. İnsanları sözlerinizle etkilemeye çalıştığınızda ne kadar çok şey söylerseniz o kadar sıradan görünürsünüz ve o ölçüde az kontrol sahibi olursunuz. Sıradan bir şey bile söylüyor olsanız eğer onu belirsiz, açık uçlu ve gizemli hale getirirseniz o kadar orijinal görünecektir. Güçlü insanlar az şey söyleyerek etkiler ve korkuturlar. Ne kadar çok şey söylerseniz aptalca bir şey söyleme olasılığınız o denli büyük olur. Yasa 5: Birçok şey şöhretinize dayalıdır; onu canınız pahasına koruyun. Şöhret gücün temel taşıdır. Tek başına şöhretle diğerlerini yıldırabilir ve kazanabilirsiniz ama şöhretiniz bir kez bozulursa savunmasız kalırsınız ve her yönden saldırıya uğrarsınız. Şöhretinizi saldırılmaz kılın. Her zaman olası saldırılara karşı tetikte olun ve onlara gerçekleşmeden önce engel olun. Bu arada, düşmanlarınızın şöhretlerinde delikler açarak onları yok etmeyi öğrenin. Sonra bir kenarda durup kamuoyunun onları asmasına izin verin. Yasa 6: Ne pahasına olursa olsun dikkat çekin. Her şey görünüşe göre değerlendirilir. Görünmeyen hiçbir anlam ifade etmez. Kendinizi hiçbir zaman kalabalıkta yok etmeyin ya da ilgisizliğe gömülmeyin. Göze çarpın. Ne pahasına olursa olsun dikkat çekin. Yumuşak başlı ve çekingen insan yığınlarından daha büyük, daha renkli, daha esrarengiz görünerek dikkatin mıknatısı olun. Yasa 8: İnsanların size gelmelerini sağlayın, gerekirse yem kullanın. Başka bir insanı hareket etmeye zorladığınızda kontrolde olan sizsinizdir. Rakibinizin size gelmesini, bu süreçte kendi planlarını bırakmasını sağlamak her zaman daha iyidir. Yasa 9: Eylemlerinizle kazanın, asla tartışmayla değil. Tartışmayla kazandığınızı düşündüğünüz her türlü anlık zafer gerçekte boş bir zaferdir. Neden olduğunuz kızgınlık ve kötü niyet daha güçlüdür ve herhangi bir anlık fikir değişiminden daha uzun sürmez. Tek bir kelime etmeden eylemleriniz yoluyla diğerlerinin sizinle aynı fikirde olmasını sağlamak çok daha tehlikelidir. Gösterin, açıklamayın. Yasa 11: İnsanları kendinize bağımlı kılmayı öğrenin. Bağımsızlığınızı sürdürmek için size her zaman ihtiyaç duyulmalı ve istenmelisiniz. Size ne kadar güvenilirse o kadar özgür olursunuz. İnsanların mutlulukları için size bağımlı olmalarını sağlayın. Onlara asla yeter derecede şey öğretmeyin, böylece siz olmadan bir şey yapamasınlar. Yasa 12: Kurbanınızı savunmasız bırakmak için seçici dürüstlük ve cömertliği kullanın. Tek bir içten ve dürüst davranış düzinelerce sahtekâr hareketi örtecektir. Açık yürekli dürüstlük ve cömertlik jestleriniz en kuşkucu kişilerin bile savunmasını indirecektir. Bir kez seçici dürüstlüğünüz zırhlarında bir delik açıt mı, artık onları istediğiniz gibi kandırabilir ve kullanabilirsiniz. Tam zamanında verilen bir hediye –truva atı- aynı amaca hizmet eder. Yasa 13: Yardım istediğinizde insanların çıkarlarına hitap edin, merhamet ya da minnettarlıklarına değil. Bir müttefikinizden yardım istemeniz gerekirse sizin ona geçmişte nasıl yardımcı olduğunuzu ve iyi işlerinizi hatırlatma zahmetine girmeyin. Sizi atlatmanın bir yolunu bulacaktır. Onun yerine ricanızda ona yararı dokunacak bir şeyi ortaya koyun ve aşırı derecede vurgulayın. Kendisinin kazanacağı şeyi görünce büyük bir hevesle yardım edecektir. Yasa 17: Önceden kestirilemezlik havası yaratarak çevrenize korku salın. İnsanlar alışkanlıklarına son derece bağlı, diğerlerinin davranışlarında benzerlikler görmeye doyumsuz ihtiyaç duyan yaratıklardır. Davranışlarınızın önceden tahmin edilebilir oluşu onlara kontrol duygusu verir. Durumu tersine çevirin: bilerek tahmin edilemez olun. Bir tutarlığı ya da amacı yokmuş gibi görünen bir davranış onların dengelerini bozacak ve hareketlerinizi anlamaya çalışırken yorgun düşeceklerdir. Aşırıya götürüldüğünde bu strateji diğerlerinin gözünü korkutur. Yasa 19: Kiminle dans ettiğinizi iyi bilin, asla yanlış kişinin ayağına basmayın. Dünyada çok çeşitli insan vardır ve hepsinin sizin stratejilerinize aynı şekilde karşılık vermesini bekleyemezsiniz. Bazı insanları aldatır ya da kötü duruma düşürürseniz hayatlarının geri kalanını intikam almaya çalışarak geçireceklerdir. Kuzu postu içinde kurtlar vardır. O halde kurbanlarınızı ve rakiplerinizi dikkatle seçmelisiniz, asla yanlış kişiyi kızdırmayın ya da aldatmayın. Yasa 27: Kendinize takipçiler yaratmak için insanların inanma ihtiyacını kullanın. İnsanlar bir şeye inanmak için karşı konmaz bir arzu duyarlar. Onlara peşinden gidecekleri bir dava, yeni bir inanç önererek böylesi bir arzunun odak noktası olun. Sözleriniz belirsiz ama vaat dolu olsun; mantık ve açık seçik düşünce yerine coşkuyu vurgulayın. Yasa 33: Herkesin zayıf noktasını keşfedin. Herkesin bir zayıf noktası vardır, kalenin duvarındaki bir delik. Bu zayıflık genellikle güvensizlik, kontrol edilemez bir duygu ya da ihtiyaçtır; aynı zamanda küçük gizli bir zevk de olabilir. Anlaşıldığında her iki şekilde de lehinize kullanabilirsiniz. Yasa 35: Zamanlama sanatında ustalaşın. Asla acele eder gibi görünmeyin; acele etmek kendiniz ve zaman üzerindeki kontrol yetersizliğinizi ortaya koyar. Her zaman sabırlı görünün, sanki her şeyin sonunda size geleceğini biliyormuşsunuz gibi. Doğru anın dedektifi olun; zamanın ruhunu, sizi güce götürecek eğilimleri izleyerek yakalayın. Zaman henüz gelmediyse geri çekilmeyi ve doğru zaman geldiğinde acımasızca vurmayı öğrenin. Yasa 37: İlgi uyandıran görünümler yaratın. Çarpıcı imgeler ve simgesel jestler güç havası yaratır; onlara herkes karşılık verir. O halde etrafınızdakiler için sizin varlığınızı yükseltecek görsel çekiciliği olan ve parlak sembollerle dolu görünümler sahneleyin. Yasa 42: Çobanı vurun, koyunlar dağılacaktır. Sorun çoğunlukla tek bir güçlü bireyden kaynaklanıyor olabilir; kışkırtıcı, kendini beğenmiş, iyi niyet sömürücüsü. Bu tür kişilere hareket edecek yer verirseniz diğerleri bunların etkilerine kapılacaktır. Neden oldukları sorunların katlanarak çoğalmasına izin vermeyin, bunlar düzeltilemeyecek kadar kötüdür. Onları tek başlarına bırakarak ya da uzaklaştırarak etkisiz hale getirin. Darbeyi sorunun kaynağına indirin, koyunlar dağılacaktır.