T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Ahmet Şık

ahmetinadresi@yandex.com

TARİH

11 Ocak 2021

A'dan Z'ye "Sezgin Baran Korkmaz" olayı

"Geçmişi gölgeli" bir sermaye sahibinin parası ve yöntemleri mi yoksa gölgede olmadığı düşünülenin parası ve yöntemleri mi temiz?

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

Hazır döner paketleme sırasında çekilen TikTok videosu sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24