Erdoğan'ın Soros bağlantıları

Osman Kavala gözaltına alındı...

Yandaş medya her zaman olduğu gibi aynı manşetlerle çıktı:

“Kızıl Soros gözaltında…”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u” tanımlamasını yaptı:

“FETÖ ile irtibatı sebebiyle birisini gözaltına alıyorsunuz. ‘STK temsilcisiydi, medya mensubuydu, güzel vatandaştı’ gibi güzellemelerle hedef saptırmaya çalışılıyor. O STK mensubu dedikleri, Türkiye’nin Soros’u denilen kişinin havası çıktı meydana, bağlantıları çıktı ortaya. Siz kime neyi yutturmaya çalışıyorsunuz?”

Sayın Erdoğan şimdi biraz da sizin Soros ile bağlantılarınızdan bahsedelim...

2003 yılının Ocak ayı...

Yer, Davos...

George Soros ile burada bir görüşme yaptınız ve desteğini istediniz:

“Türkiye’nin açık toplumu biziz. Bizi destekleyin…”





Soros da destekledi...

Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı’nın girişimiyle, bir Bağımsız Türkiye Komisyonu kuruldu...

Komisyon’da, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtissari, eski Fransa Başbakanı Michel Rocard, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van Den Broek, eski İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino gibi Avrupa’nın saygın siyasetçileri bir araya geldi...

O dönem, hedef Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasıydı...

Türkiye’de TBMM’den ardı ardına reform paketleri geçerken, Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun üyeleri de Avrupa başkentleri arasında mekik dokuyor ve Türkiye lehine lobi yapıyordu...

Ve siz bu komisyon üyelerini Ankara’da kırmızı halıda karşılıyordunuz...

Yakın dostunuz Can Paker de, Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı’ydı...

Ve size Soros’un mesajlarını da getiriyordu...

O dönem, Soros destekli ve sizin Osman Kavala için kullandığınız “Soros bağlantılı” bu faaliyetlerden çok memnundunuz...

Bu arada Can Paker, 2013'te yayımlanan "Geriye Bakmak Yok" adlı kitapta Fatih Vural'a hayatını anlatırken, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın, Soros'un desteklediği TESEV'de staj yaptığını da açıklamıştı.

Yanlış anlaşılmasın...

Bu işbirliği çok doğru bir adımdı ve AB ile üyelik müzakerelerinin başlamasında çok büyük katkısı oldu...

Komisyon üyeleri para almıyor, sadece seyahat, konaklama, yeme içme-giderleri Soros’un vakfı tarafından karşılanıyordu...

Yanlış ve kabul edilemez olan, geçmişte Soros’tan destek talep eden ve desteğini de alan Erdoğan’ın bugün, Osman Kavala’yı, “Türkiye’nin Soros’u denilen kişinin bağlantıları ortaya çıktı” diye suçlaması...