Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkış ve sloganlarla karşılandı

21 Ağustos 2020 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı anlar Zonguldak'ta sevinçle karşılandı. Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen vatandaşlar, "Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu" cümlelerinin ardından alkış tuttu.
Erdoğan'ın doğalgaz 'müjedesi' verdiği sondaj çalışmaları Zonguldak Ereğli açıklarına 175 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğu açıklandı.
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