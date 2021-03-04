Zırhlı aracın bir çocuğu kovaladığı görüntüleri paylaşan HDP il örgütüne soruşturma

Batman’da bir çocuğu kovalayarak ezmeye çalıştığı öne sürülen zırhlı aracın görüntülerini paylaşarak yetkilileri göreve çağıran HDP İl Örgütü hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Batman’ın Bağlar Mahallesi’nde 28 Şubat Pazar günü İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın çocukların bulunduğu alana hızla girerek kovaladığı ve çocukların ezilmemek için kaçtığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra haber konusu oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, zırhlı aracı çocuklar üzerine süren polisler yerine görüntüleri paylaşan HDP Batman İl Örgütü hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla soruşturma açtı.

"Yaşananlar ve görüntüler, durumun vahametini ortaya koyuyor"

HDP Batman İl Eşbaşkanı Ömer Kulpu, polislerin yargılanmasını beklerken İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerinin arandığını ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı bilgisinin verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü’nde görevli memurların kendisine “Hesabı kim kullanıyor” diye soru sorduğunu belirten Kulpu, yaptıkları paylaşımda suç aranmasının hukukun geldiği aşamayı gösterdiğini söyledi.

Zırhlı aracın bir çocuğu ezmeye çalışırken çevredeki yurttaşlar tarafından kayda alındığını ve bu görüntünün kendilerine ulaştırdığını söyleyen Kulpu, “Görüntülerde de gözüküyor. Polis çocuğu ezmek için zırhlı aracı son sürat üstüne sürüyor. Polisin bu ihmalkarlığını sosyal medya hesabımızda paylaştık. Paylaşırken de yetkilileri etiketleyip göreve çağırdık. Lakin bu çağrımız bize soruşturma olarak geri döndü. Aslında bu yaşananlar ve görüntüler, durumun vahametini ortaya koyuyor. Reform yapacaklarını açıklayanlar, şimdiden reformlara başlamış durumda. Polis hakkında soruşturma açılması gerekirken bizim hakkımızda soruşturma açıldı” diye konuştu.

Kendilerine bu ve buna benzer görüntülerin gelmesi halinde yeniden paylaşacaklarını vurgulayan Kulpu, şunları söyledi: “Ortada bir zulüm var ve bu zulüm saklanmak isteniyor. Görüntüler hakkında vekillerimiz Meclis’e önergeler de sundu. Hukuki anlamda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kimse bir çocuğun üzerine zırhlı araç sürüp onun hayatını tehlikeye atma hakkını kendinde görmesin.”

TIKLAYIN - HDP Batman İl Örgütü, sosyal medya hesabından zırhlı bir aracın bir kişiyi kovaladığı görüntüleri paylaştı