Batman'da zırhlı aracın bir kişiyi ezmeye çalıştığı öne sürüldü

HDP Batman İl Örgütü, sosyal medya hesabından zırhlı bir aracın bir kişiyi kovaladığı görüntüleri paylaştı.

HDP Batman İl Örgütü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görüntülere tepki gösterilerek, "Bugün Batman Bağlar Mahallesinde Emniyete ait zırhlı aracın çocuğu kovalaması ve ezmeye çalışması görüntülerde net bir şekilde görülmektedir. Yetkilileri göreve çağırıyoruz" denildi.

Görüntülerde, Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın bir kişiyi kovaladığı ve söz konusu kişinin ezilmemek için kaçtığı görülüyor.

Yapılan paylaşımda zırhlı araçtan kaçmaya çalışan kişinin çocuk olduğu belirtildi.