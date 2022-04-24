Yönetmen Pirselimoğlu: Hayatın kendisinde müphemlik varken yanıt beklenmesi bana tuhaf geliyor

"Kerr" filmi ile Antalya Film Festivali'nin ardından İstanbul Film Festivali'nde de "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Tayfun Pirselimoğlu ile filmin başrol oyuncusu Erdem Şenocak, T24 ekranlarında Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Yönetmen Pirselimoğlu'nun romanından uyarlanan Kerr, 12 yıl sonra babasının cenazesine gelen Can'ın baba evinden döneceği sırada bir cinayete tanık olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Romanı yazarken sinemaya uyarlamayı düşünerek yazmadığını belirten Tayfun Pirselimoğlu "Roman film olmaya niyetlendi ben de icabet ettim" dedi.

Hayatın kendisinin müphem, belirsiz olduğunu ifade den Pirselimoğlu, sinemasında da yanıtlar vermediğini belirterek "Soru işaretleriyle yaşamak bana daha iyi geliyor, benden yanıt beklenmesi tuhaf geliyor. Bir saçmalığın ortasında yaşıyoruz ve buna alışıyoruz. Bence cevabını bilmiyoruz, bildiğimizi sanıyoruz" diye konuştu.

Oyuncu Erdem Şenocak da teklif geldiğinde Tayfun Pirselimoğlu ile uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerini, kendisini yönetmenin ikna ettiğini söyledi.