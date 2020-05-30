Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor

30 Mayıs 2020 11:58
Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum’un Bitez Mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümleri yıkılıyor.
Sabah saatlerinde yaklaşık 10 işçi villa sorumlusu ile beraber gelerek yıkım işlemine başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımın gün boyu süreceği öğrenildi. Eve gelen 10 kişilik ekip önce pencere ve kapıları söktü. Daha sonra ise jeneratör odasından yıkıma başlandı. Kaçak bölümlerde bulunan ev eşyaları dün kamyonlarla taşınmıştı.
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