Mahkemeden Yılmaz Özdil'in evi için 'yıkımı durdurma' kararı

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan villasının kaçak bölümlerinde yıkım çalışmaları bu sabah başladı. Yıkım işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası yıkım kararı durduruldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına kayıtlı olan villasında, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından sabah erken saatlerde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı olan villaya gelerek yıkım çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 kişiden oluşan belediyenin çeşitli birimlerinden oluşan ekip evde önce inceleme yaptı. Ellerinde balyoz ve hiltiler bulunan ekip, yıkım çalışmasına önce evin eklentisinin üstündeki kiremitleri toplayarak başladı.

Mahkemeden yıkımı durdurma kararı

Villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu. Bu sabah yıkım için gelen ekiplerin ardından Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.