Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe yok, lütfen gereğini yapınız

Şarkı Yeşim Salkım, Uludağ'dan gelen sosyal mesafesiz ve maskesiz görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Salkım, "Uludağ'da kimsede maske ve mesafe yok, lütfen gereğini yapınız" dedi.

Koronavirüs salgınına rağmen Uludağ'dan gelen kalabalık görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Gelen son görüntüler üzerine Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yetkililere seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaptığı paylaşıma Salkım, "Bu çifte standartlar bizi artık çok yordu ve psikolojik olarak zor durumdayız Uludağ'da hiç kimsede maske ve mesafe yok lütfen gereğini yapınız. Biz vergisini ödeyen ve sorumluluklarını yerine getiren vatandaşlar olarak bunu hak ediyoruz. Bu ne kadar böyle sürecek? Ya da otelleri ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz?" diye konuştu.