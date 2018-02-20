T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yeliz Yeşilmen'in iş yerine haciz geldi

20 Şubat 2018 13:38

Adana'da oyuncu Yeliz Yeşilmen'in yeni açtığı iş yerine, eşi Ali Uğur Akbaş'ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Kentte oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı. 2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen Cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen'e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi. Adana 5'inci İcra Müdürlüğü'nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İşyerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı. Yeliz Yeşilmen, basın danışmanı aracılığıyla bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

ETİKETLER

yeliz yeşilmenyeliz yeşilmen hacizhacizmagazinadanaoyuncu

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24