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Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti

Törende Ali Erbaş'ın duasına Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca üstünde cübbesi varken duaya eşlik etti

01 Eylül 2021 21:42

Yargıtay Yeni Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etti.

Törende Diyanet İşleri Ali Erbaş, kurdele kesiminden önce dua etti ve fatiha okuttu. Ali Erbaş, duasında yeni Yargıtay binasını "muhteşem" şeklinde överken, “Yargıtayımızın muhteşem binasının açılışında ellerimizi sana açtık, bu muhteşem eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah’ım” dedi.

Duaya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesiyle katıldı.

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