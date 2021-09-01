Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti

Yargıtay Yeni Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesi varken duaya eşlik etti.

Törende Diyanet İşleri Ali Erbaş, kurdele kesiminden önce dua etti ve fatiha okuttu. Ali Erbaş, duasında yeni Yargıtay binasını "muhteşem" şeklinde överken, “Yargıtayımızın muhteşem binasının açılışında ellerimizi sana açtık, bu muhteşem eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah’ım” dedi.

Duaya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üstünde cübbesiyle katıldı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması: Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız