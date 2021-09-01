Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması: Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer" dedi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çalışmalarının sürdüğü belirtilen 'yeni anayasa'nın gelecek yılın ilk aylarında "Milletin takdirine sunulacağını" söyleyen Erdoğan, tüm partilerin ortak hareket etmesini arzuladığını belirtti.

Yeni adli yılda reform çalışmalarının devam edeceğini aktaran Erdoğan, "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet, devletin varlığının sebebidir.

"Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.

"Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük.

"Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir.

"Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur.

"Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.

"Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.

"Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz.

"(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."