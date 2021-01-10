WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasının ardından viral olan video: 'Google Pizza'

Whatsapp'ın yeni güvenlik sözleşmesiyle yeniden gündeme gelen bilgi güvenliği ile ilgili bir video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Kullanıcılar, 'internette kaydedilen bilgilerin saklanması' ile ilgili videoyu sıkça paylaştılar.

İşte videodaki diyalogda 'Google Pizza' çalışanı ve müşteri arasında geçen diyalogdan bir bölüm;

"- Gordon Pizza mı?

+ Hayır efendim Google Pizza!

- Yanlış numaraymış, kusura bakmayın.

+ Hayır efendim numara doğru, Google Pizza! Google olarak Gordon Pizza’yı satın aldık.

- O zaman bir sipariş verebilir miyim?

+ Her zamankinden mi efendim?

- Ne yani, ne sipariş edeceğimi biliyor musunuz?

+ Elbette efendim. Son 5 keredir mantarlı, sosisli, sucuklu, kalın hamur istemişsiniz.

- Tamam o zaman, aynen öyle olsun!

+ Size onun yerine kuru domatesli, biberli sebzeli pizza göndersek?

- Neden ki?

+ Bakıyorum da kolestrolünüz 300’ün üzerinde, üreniz de yüksek.

- Nereden biliyorsunuz ki?

+ Son check-up’ınız 15 gün önce imiş efendim, ona baktım.

- Tamam, anladık. Ama ben yine kendi siparişimi istiyorum. İlaçlarımı alıyorum zaten.

+ Özür dilerim efendim, ilaçlarınızı da pek almıyorsunuz. 30 tabletlik kolestrol ilacınızı alalı 90 günü geçmiş.

+ Sonra tekrar aldım, hem size ne?

- Sonra tekrar almamışsınız efendim, kredi kartı harcamalarınıza baktım.

+ Yahu nakit aldım. Onun kaydı yoktur.

- Nakit te almış olamazsınız 45 gündür bankadan nakit çekmemişsiniz.

+ Belki bir başka nakit kaynağım var, onu nereden bileceksiniz?

- Olamaz efendim. O zaman vergi kaçırıyorsunuz demektir. Gelir vergisi beyanınızda başka bir nakit gelir görünmüyor.

+ Yuh be!"

WhatsApp'ta 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayanlar uygulamayı kullanamayacak. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak.

TIKLAYINIZ - Facebook ile kişisel verilerini paylaşmayanlar WhatsApp kullanamayacak

Platformlar arası çalışma özelliğine sahip anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması WhatsApps'ın gizlilik sözleşmesi değişikliğinin ardından Telegram ve Signal'e daha fazla indirilen uygulamalar arasına girdi.

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