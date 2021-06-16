Veyis Ateş'ten 'kader' yorumu: Hiç kariyer planı yapmadım; bir klik, lobi, tanıdık bir dayı veya onun selamını götürüp getirme yapmadım

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunmasının ardından gündeme gelen ve firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ortaya çıkan HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş'in 4 yıl önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu.

2017 yılında İbrahim Haskoloğlu'nun Youtube kanalında verdiği röportajda, kaderle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Ben hiç kariyer planı yapmadım, bir klik, lobi, tanıdık bir dayı veya onun selamını götürüp getirme yapmadım" diyen Ateş'in açıklamalar sosyal medyada paylaşıldı.

Kariyer planı yapmadığını söyleyen Ateş, "Önüme gelen kader trenlerine atladım" diyor.

Ateş'in söz konusu röportajını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Timur Soykan da Ateş'le ilgili iddiaları hatırlatarak "Veyis Ateş dört yıl önce bir röportajda kendini anlatıyor. 'Başarısını' kadere bağlarken klik, lobi gibi işler yapmadığını söylüyor. Bu gün ortaya çıkan görüşmesinde SBK'ya aynı kelimeleri kullanıyor: "Seninle uğraşan bir klik ve lobi var, işi tersine çevirmek mümkün" ifadelerini kullandı.

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