Fatih Altaylı: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini aradığını ve HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş'le ilgili iddialarını da kanal yönetimiyle paylaştığını yazdı. Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen" düşüncesini dile getirdi.

"Utanç vericiydi"

Altaylı yazısında, "Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim. Telefon çaldı. Tanımadığım bir numara.- Uluslararası arama. Bir Avusturya numarası. Tanımadığım numaraları açmayı pek sevmiyorum ama Avusturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için 'Belki o arıyordur' diyerek açtım. Bir erkek sesi. 'Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım' dedi. 'Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum' dedi. 'Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim' dedi. 'Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı' diye başladı. Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.- Kriminal nitelikte suçlamalar. Akıl alır gibi değildi." değerlendirmesini yaptı.

"Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım"

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu. Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu. Korkmaz'a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum. İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi. İlginç bir yanıttı.Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım. Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

"Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!"

Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem! Keşke ilk gün çıkıp, "Bunlar külliyen yalandır" diyebilseydi. Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi. Bu satırları yazmaktan, hiçbir yerinde olmak istemediğim bu işe müdahil olmaktan, hayatımda tanışmadığım birinin iddialarını muhataplarına sormaktan bile utanıyorum. Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi!"

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti:

Sülü, Veyis geliyor gelmekte olan. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Veyis, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak.

"Kayıt var Veyis"

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis.

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

"Veyis Ateş, tatil ekibinde"

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani fa