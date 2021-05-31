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CHP'li Veli Ağbaba: Ülkeyi adeta mafya yönetmektedir

31 Mayıs 2021 15:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venazuella ziyareti yaptığı dönemde Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığının ortaya çıkması üzerine Erkam Yıldırım'a dair iddiaların soruşturulması gerektiğini söyledi. 
 
CHP'nin Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında konuyu değerlendiren Ağbaba, "Türkiye'de bir kanalizasyon patladı. Siyasetçi mafya işbirliği açılmaya devam ediyor. Bir tane yürekli savcı çıkıp bu doğru mu değil mi diye soruşturma başlatmıyor" dedi. 
 
Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın niye gitti diye soran Ağbaba, "Bu millet aptal mı? Aklımızla mı dalga geçiyorlar?" diye soran Ağbaba, "Türkiye adeta mafyaya teslim olmuştur. Ülkeyi adeta mafya yönetmektedir" dedi. 
 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaBinali YıldırımErkam Yıldırım'Venazuella ziyaretiÜlkeyi adeta mafya yönetmektedir

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