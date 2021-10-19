Vatandaşın 'akaryakıt zammı' isyanı: Allah'ı, dini, imanı olan bu kadarını yapar mı, pazar günü Türkiye genelinde kontak kapatalım

Motorine üst üste zam gelmesinin ardından isyan eden bir vatandaş "Allah'ı, imanı, dini olanlar, kitaptan bahsedenler hele bir bakın. Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı, bari bize acımıyorsunuz köylüye acıyın, köylüye acımıyorsanız toplu taşıma yapan insanlara acıyın, öldüler, bittiler, mahvoldular Allah belanızı versin" dedi. Vatandaşlara çağrı da yapan adam "Pazar günü saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde kontak kapatalım kontak. Bu kadar olur mu, Allah'ı, dini, imanı olan bunu yapar mı?" diye sordu.

Gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam daha geldi. Motorin üç günde ikinci kez zamlandı ve 8 liranın üzerine çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçti.

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