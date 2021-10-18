Motorine bir zam daha geldi!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi. Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.

Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.